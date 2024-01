É proibido difundir vídeos sobre a Coreia do Norte fora das fronteiras do país. Daí que um vídeo partilhado à BBC pelo instituto sul-coreano Sand ganhe o estatuto de raro, tendo igualmente em consideração o teor da gravação. O vídeo mostra o julgamento de dois adolescentes norte-coreanos de 16 anos num estádio, perante centenas de pessoas, a serem condenados a uma pena de 12 anos de trabalhos forçados. O motivo? Terem visto uma novela da Coreia do Sul.

As gravações serão de 2022 e vê-se vários dirigentes com uniforme a repreenderem os dois rapazes por “não refletirem devidamente” sobre os seus “erros”. Este vídeo está a ser usado como propaganda na Coreia do Norte para desincentivar os cidadãos do país a verem “programas decadentes”.

????????????RARE FOOTAGE FROM NORTH KOREA: TEENS PUNISHED FOR WATCHING SOUTH KOREAN TV Chilling footage from North Korea allegedly shows two teenage boys handcuffed in front of hundreds of students and sentenced to 12 years of hard labor for watching South Korean 'K-dramas.' Source:… pic.twitter.com/qPyCnEO6HL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 18, 2024

Para isso, o vídeo é narrado por um propagandista norte-coreano. “A cultura podre do regime fantoche foi até difundida a adolescentes. Eles têm apenas 16 anos, mas arruinaram o seu próprio futuro”, ouve-se nas gravações, segundo a BBC.

Ver programas de televisão sul-coreanos, ou distribui-los, é proibido na Coreia do Norte — e até pode levar à pena de morte. À BBC, um norte-coreano que fugiu do país explicou que as telenovelas sul-coreanas são “uma droga” que faz a população “esquecer a realidade difícil”.

“Na Coreia do Norte, aprendemos que na Coreia do Sul vive-se muito pior, mas quando se vê as telenovelas sul-coreanos é um mundo completamente diferente”, prossegue a mesma fonte, acrescentando que as autoridades de Pyongyang estão cientes disso, aplicando por esse motivo penas tão gravosas.