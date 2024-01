O comércio automóvel no mercado europeu cresceu 13,9% em 2023, com a percentagem de motores exclusivamente a gasolina a cair para somente 35,3% e os veículos a gasóleo para apenas 13,6%, continuando a passos largos rumo à irrelevância. Em crescimento estão os híbridos (a esmagadora maioria a gasolina), que já representam 25,8% dos novos registos, bem como os híbridos plug-in (PHEV), que atraíram 7,7% dos condutores no Velho Continente, enquanto os veículos 100% eléctricos (BEV) foram a escolha de 14,6% dos compradores de carro novo na Europa. Os modelos que consomem GPL e gás natural representaram 3% das novas matrículas.

Durante os 12 meses de 2023, houve veículos que cativaram mais os condutores europeus, enquanto outros modelos não despertaram tanto interesse. Mas o ranking dos que mais venderam trouxe-nos duas surpresas capazes de surpreender a maioria. Para começar, no modelo que mais unidades transaccionou entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro. Trata-se do Tesla Model Y que, para cúmulo, é o único modelo 100% eléctrico a figurar no top 20 dos modelos mais vendidos no Velho Continente. Com um acréscimo superior a 85%, em relação ao volume de vendas de 2022, o Model Y liderou a tabela dos mais vendidos ao colocar 254.822 unidades nos países europeus.

À surpresa provocada pela liderança do SUV eléctrico da Tesla – pela primeira vez, o mercado europeu não teve um Golf, um Clio ou um 208 à frente do ranking das vendas –, seguiu-se novo dado susceptível de causar espanto: a 2.ª posição entre os modelos mais vendidos pertenceu ao Dacia Sandero. Com 235.893 unidades transaccionadas, o modelo romeno foi batido pelo Tesla, mas superou o VW T-Roc, o Renault Clio, o Peugeot 208, o Opel Corsa e o VW Golf. Pode ver em baixo como ficou organizado o ranking.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os construtores que mais venderam no mercado europeu, a VW manteve a liderança incontestada em 2023, ao entregar um total de 1.357.139 unidades, o que representa uma subida de 12,2% face a 2022. O construtor alemão continua a bater a Toyota que, por sua vez, ultrapassou todos os outros fabricantes europeus, confirmando a boa adaptação dos mais recentes modelos da marca nipónica ao gosto e às necessidades dos consumidores europeus.

A Audi foi a melhor das marcas de luxo alemãs, à frente da BMW e da Mercedes, com a guerra entre os franceses a favorecer a Renault em detrimento da Peugeot, continuando esta última a ser a primeira marca da Stellantis. Veja em baixo o ranking entre os construtores.

Considerando os grupos que disputam o mercado europeu, a Volkswagen AG volta a liderar, não só em volume de vendas (3.324.705 unidades), como também em crescimento, registando uma subida de 18,5% face a 2022. Com 2.128.625 de veículos surge depois a Stellantis, assumindo-se como o 2.º maior grupo automóvel da Europa. Segue-se o Renault Group que, além da marca gaulesa, inclui a Dacia e a Alpine. Confira abaixo o ranking dos grupos mais poderosos do Velho Continente.