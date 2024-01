A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) nomeou administradores para cinco novas unidades locais de saúde (ULS), nomeadamente Braga, Arrábida, Barcelos/Esposende, Oeste e Alentejo Central, revelou esta terça-feira a entidade.

Em comunicado, publicado na página da DE-SNS, é destacado que são nomeados diretores clínicos para a área dos cuidados de saúde primários, vogais executivos propostos pelos municípios abrangidos pelas respetivas unidades locais de saúde e presidentes dos Conselhos de Administração (CA).

Nos casos de Braga e Arrábida, os presidentes nomeados são anteriores diretores executivos de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), “reforçando-se a componente dos cuidados de saúde primários na liderança do SNS” (Serviço Nacional de Saúde), é destacado pela entidade.

Para presidente da ULS de Braga é nomeado Domingos Jacinto Araújo Sousa, que era diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Cávado I – Braga desde julho de 2018.

Como vogais executivos nesta unidade foram nomeados a gestora Helga Miranda de Magalhães Lima e Américo dos Santos Afonso, professor catedrático na Faculdade de Medicina Dentária do Porto, que exerce funções de vogal executivo na sequência de proposta dos municípios abrangidos pela ULS.

Ainda para esta unidade local é nomeado como diretor clínico para a área dos cuidados de saúde primários o médico de família Rui Manuel Campos Macedo Gonçalves e como enfermeiro diretor é nomeado Gonçalo Nuno Fernandes Alves.

Na nova ULS de Braga, que junta o Hospital de Braga com os ACeS do Cávado I (Braga) e do Cávado II (Gerês/Cabreira), mantém-se em funções Paula Cristina Gonçalves Vaz Marques Ribeiro, como diretora clínica para a área dos cuidados de saúde hospitalares, e Fernando Miguel Pereira, como vogal executivo com o pelouro financeiro, cargos que ambos desempenhavam desde agosto de 2022.

Para a ULS da Arrábida, que agrega o Centro Hospitalar de Setúbal e o ACeS da Arrábida, foi nomeado presidente do CA o gestor e especialista em administração hospitalar Luís Filipe Henriques Pombo, que era (desde maio de 2020) até agora diretor executivo do ACeS da Arrábida.

Como diretores clínicos foram nomeados o até agora diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Garcia de Orta, Nuno Miguel Silva Marques, para a área dos cuidados de saúde hospitalares, e a médica de medicina geral e familiar Sara Silveira André, como diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários.

Na Arrábida, mantêm-se em funções João Pedro Mendes dos Santos, como vogal executivo com o pelouro financeiro, e Maria Violante Canhão Pereira Nunes, no cargo de Enfermeira Diretora, ambos nomeados em julho de 2022.

Na ULS de Barcelos/Esposende (que reúne o Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos, e o ACeS do Cávado) foi nomeado presidente do CA Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, licenciado em direito com formação em direito da saúde, e como vogal executivo proposto pelos municípios Ricardo José Mendes Salgado Vieira.

O novo diretor clínico para a área dos cuidados de saúde primários é o clínico geral Fernando Alberto da Conceição Ferreira, enquanto a nova enfermeira diretora é Edite Maria Carvalho Nunes Brito.

Nesta ULS é renovado o exercício de funções da médica internista Marta Cristina Marques Gomes, como diretora clínica para a área dos cuidados de saúde hospitalares, e da gestora Olívia Maria da Silva Lopes, como vogal executiva com o pelouro financeiro.

Na ULS do Oeste são renovados os mandatos da presidente, Elsa Maria Baião Ferreira Airoso Banza, do vogal executivo com o pelouro financeiro, Carlos António Contreiras Nunes Borges Sobral, e da enfermeira diretora, Maria de Lurdes dos Santos Luís Ponciano, cujos mandatos tinham terminado em 31 de dezembro de 2023.

Ainda nesta unidade, que tem como referência o Centro Hospitalar do Oeste, constituído pelos hospitais das Caldas da Rainha, de Peniche e de Torres Vedras, foram nomeados diretores clínicos Pedro Sérgio Aleman Gageiro Carvalho, para a área dos cuidados de saúde hospitalares, e Rodrigo Hugo Farinha Henriques Marques, para a área dos cuidados de saúde primários.

Relativamente ao Alentejo Central, o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Nuno Jacinto, é o novo diretor clínico para os cuidados de saúde primários, como já tinha sido anunciado em meados deste mês.

Em 1 de janeiro, os serviços de saúde no continente ficaram organizados em 39 ULS, com a criação de 31 novas unidades (a somar às oito já existentes), que têm como objetivo integrar numa mesma estrutura a gestão financeira e dos cuidados prestados pelos centros de saúde e pelos hospitais de referência. Paralelamente, serão extintas as Administrações Regionais de Saúde.

A DE-SNS está a nomear ou renovar os mandatos dos elementos dos Conselhos de Administração destas Unidades Locais de Saúde desde o início do corrente mês.