O árbitro Fábio Veríssimo vai dirigir no sábado a final da Taça da Liga entre Sporting de Braga e Estoril Praia, em Leiria, informou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O juiz da associação de Leiria, de 41 anos, internacional desde 2015, contará com os assistentes Pedro Martins e Hugo Marques, enquanto Hélder Carvalho vai estar como quarto árbitro.

Já Luís Godinho vai estar no videoárbitro (VAR), assistido por Hugo Miguel e Rui Teixeira.

A final da 17.ª edição da Taça da Liga, entre Sporting de Braga e Estoril Praia, realiza-se no sábado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com início às 19h45.