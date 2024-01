Assinou a careca do treinador, dançou e enviou uma mensagem em código à família: o melhor para Sabalenka foi mesmo pensar pouco

Minutos antes de subir ao court, na Rod Laver Arena, para revalidar o título do Open da Austrália, Aryna Sabalenka divertia-se com a sua equipa técnica. A experiência traz isso mesmo: descompressão. A bielorrussa atirou ao ar um elástico com o qual tinha acabado de fazer alguns exercício de aquecimento. Um dos seus treinadores, Jason Stacy, sem deixar o elástico cair e sem usar os braços, colocou-o na cabeça. Ambos partilharam um sorriso.

A vantagem de já se ter participado em duas finais de torneios do Grand Slam e de ter perdido uma e vencido outra é que nada do que se pode passar dentro do campo apanha uma tenista surpreendia. Presa nos seus próprios pensamentos, Qinwen Zheng estava mais tensa. Sabalenka acabou por vencer o jogo e tornar-se bicampeã do Open da Austrália.

“Surpreendi-me a mim própria. Nestas duas semanas, estive debaixo de pressão. Tentei ignorar isso e tentei focar-me em mim. Tentei bastante não pensar em tudo o que estava a acontecer, trabalhei duro e diria que estou surpreendida pala forma como consegui jogar”, explicou a tenista bielorrussa que se tornou na primeira mulher depois de Victoria Azarenka em 2013 a conseguir revalidar o título do Open da Austrália. Quando prestou estas declarações, Sabalenka estava mais calma e até foi desafiada por Barbara Schett-Eagle, antiga tenista que atualmente é comentadora na Eurosport, a mostrar a sua literal dança da vitória depois da jogadora de 25 anos ter assumido que ainda tinha os joelhos a tremer. “Espero não me lesionar na festa”, rematou a tenista que entrou na edição 2024 do Open da Austrália como segunda classificada no ranking mundial.

Ao longo do torneio onde vingou o US Open perdido para Coco Gauff, Sabalenka encontrou uma série de esquemas para não entrar no ciclo de frustração que a consumiu no passado e que até ameaçou aparecer quando precisou de cinco match-points para fechar o encontro com Qinwen Zheng, estreante em finais de Grand Slams. No final, não faltaram os elogios à equipa técnica. “Esqueci-me de dizer: obrigado pelo que fazem por mim”, agradeceu antes de, entre risos, brincar. “Sem mim não seriam assim tão bons”.