Começou no esqui e tem uma claque de cenouras: Sinner foi criado a -20.ºC e já mostrou onde consegue chegar com cabeça fria

Desde cedo, Sinner foi habituado a decidir por si. “Queria que toda a gente tivesse os meus pais. Eles sempre me deixaram escolher o que eu quisesse. Quando era mais novo, fiz outros desportos e eles nunca me puseram pressão. Espero que todas as crianças quanto possível possam ter esta liberdade”. Neste caso, na final do Open da Austrália, as decisões foram tomadas a quente, mas resultaram de um processo de crescimento que foi feito ao frio.

O local onde os pais de Sinner assistiram à final é a região de South Tyrol, no norte de Itália. Foi lá que o atual tenista se apaixonou por outros desportos. Antes de ser o número quatro do ranking e de ser detentor de um Open da Austrália, foi campeão nacional de slalom gigante em 2008, vice-campeão nacional em 2012 e admite que “era muito melhor no esqui do que no ténis”, contou numa entrevista à Interview Magazine. “Mudei quando tinha cerca de 13 anos, porque para mim esquiar não é um jogo. Trata-se de tentar descer o mais rápido possível. No ténis, podemos cometer erros e ainda assim encontrar uma maneira de vencer”.