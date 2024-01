O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) chega ao último dia do Rali de Monte Carlo na liderança, reconquistada na última especial do dia ao francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que festejou o 700.º triunfo no Mundial este sábado.

Neuville, que começou a jornada no terceiro lugar, fechou o dia com 3,3 segundos de avanço para Ogier e 34,9 para o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), que caiu da liderança para o terceiro lugar desta prova de abertura do Campeonato do Mundo.

O belga da Hyundai entrou ao ataque logo de manhã, aproveitando o facto de se estrearem três novas classificativas, e encurtou a distância para a frente da corrida em 10 segundos, chegando ao comando por apenas 0,9 segundos. Até ao final, só perderia a liderança na penúltima especial, para Ogier, que festejou a 700.ª vitória em especiais do Mundial.

A primeira vitória do oito vezes campeão aconteceu no Rali de Gales, em 2008, e coloca o piloto natural de Gap no quarto posto da lista dos mais vitoriosos. À sua frente estão apenas o francês Sébastien Loeb, com 950 triunfos, o finlandês Markku Alen (834) e o espanhol Carlos Sainz (757).

No entanto, Neuville viria a recuperar o comando na derradeira especial, quando todos já tinham montado os faróis nas frentes dos carros, podendo vir a somar os 18 pontos correspondentes ao líder do rali no final de sábado, de acordo com o novo sistema de pontuação que entrou este ano em vigor. Contudo, os pontos só se tornam efetivos se Neuville terminar a prova no domingo.

“É difícil fazer melhor do que isto. A última especial foi perfeita do início ao fim. Percebi logo que o tempo era ótimo. Saímos de manhã na terceira posição com o objetivo de reduzir a desvantagem, mas não esperávamos estar na frente tão depressa”, comentou Thierry Neuville.

Com três especiais por disputar, incluindo o Col du Turini, o belga sabe que tem de ser “inteligente” para garantir a vitória e “o máximo de pontuação”. No entanto, terá a oposição de Ogier. “Falta só puxar mais um pouco”, dizia o francês.

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) é o quarto classificado, já a 1.46,9 minutos, com o francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) em quinto, a 2.54 minutos.

Para o último dia estão previstas três especiais, com um total de 52,12 quilómetros cronometrados.