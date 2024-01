[em atualização:]

Duas ativistas ambientais atiraram este domingo sopa contra o vidro blindado que protege a Mona Lisa, no Louvre, justificando a sua ação com o desejo de promover “o direito a uma alimentação saudável e sustentável”.

Os vídeos publicados nas redes sociais e divulgados por vários jornais mostram as duas mulheres a atirarem sopa contra o quadro, antes de revelarem t-shirts onde se lê a expressão “resposta alimentar”.

Logo a seguir, colocam-se ao lado do quadro e defendem que “o nosso sistema de agricultura está doente”, sendo que um funcionário do museu se apressa a tapar a imagem com um quadro preto. A sala foi evacuada de seguida.

O quadro mais famoso do mundo, de Leonardo Da Vinci, está exposto atrás de um vidro protetor desde 2005 e já foi alvo de vandalismo em várias ocasiões.

Em maio de 2022, por exemplo, foi alvo de uma tarte de creme.