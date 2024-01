Durante largos anos, e enquanto via autênticas “guerras civis” nos rivais Sporting e Benfica, o FC Porto podia ter melhores ou piores resultados desportivos mas dificilmente era notícia por qualquer tipo de instabilidade mais institucional ou entre associados. O presidente era o mesmo, os dirigentes poucas alterações também sofriam, as caras mais mediáticas de todo o universo azul e branco idem. No entanto, e ao longo dos últimos dois meses e meio, esse cenário não só foi mudando como sofreu uma viragem radical, tendo como ponto de partida a polémica Assembleia Geral dos dragões. A partir daí, houve um pouco de tudo. E mesmo sem data definitiva marcada, o clube está ainda a mais de dois meses do próximo sufrágio eleitoral – um sufrágio que, olhando para tudo o que se tem passado, acaba por ser o ponto comum e transversal a tudo o resto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.