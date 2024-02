Entre 2001 e 2002, toneladas de resíduos tóxicos foram depositadas nas escombreiras das antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, em Gondomar. E só longos anos depois, ao fim de muita mediatização e luta popular, se procedeu à sua recolha. O caso seguiu para a justiça, mas terminou sem culpados — o processo prescreveu. A peça Tribunal Mina, da companhia Hotel Europa, recorda esse que considera “o maior crime ambiental cometido em Portugal”, procura dar voz à população e fazer-lhe a “justiça possível”, num momento em que se projetam novas minas de lítio e a crise climática é tema quente. O espetáculo, estreado em outubro na Culturgest, em Lisboa, conhece agora a primeira apresentação a norte: a partir desta quinta-feira, e até domingo, está em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

Tribunal Mina põe em palco habitantes de São Pedro da Cova com idades entre os 15 e os 85 anos, incluindo antigos mineiros, descendentes de mineiros e um ex-presidente da Junta. Fazem de si mesmos, partilham as suas experiências, com foco nas questões ambientais decorrentes da referida deposição de resíduos perigosos, oriundos da Siderurgia Nacional, num local que é tido como porta de entrada nas serras do Porto. Alguns “atores” usam capacetes, tabaqueiras (lenços que cobrem nariz e boca, para proteger as vias respiratórias) ou óculos de britadeira (para defender os olhos).

No cenário, que procura recriar um tribunal — “Tribunal Popular Mineiro”, lê-se numa faixa —, cabem documentos da esfera judicial alusivos ao caso, palavras de ordem como “saúde” ou “justiça”, uma maqueta do complexo mineiro e histórias pessoais. Os “atores” são chamados a responder, com base nas suas memórias, a questões como esta: lembra-se da chegada dos camiões que transportavam resíduos tóxicos para São Pedro da Cova? “A gente via os camiões a entrar para lá e, ao princípio, ninguém sabia o que aquilo era”, diz um homem. “Aquilo em São Pedro da Cova foi uma bomba atómica que botaram lá!” Já uma rapariga recorda como, em 2019, participou num cordão humano pelo ambiente, na escola, a alertar para a necessidade de remoção dos resíduos, com urgência.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.