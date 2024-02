A lenda do rei Arthur deixou a tragédia grega por acabar de escrever (a crónica do Vizela-Benfica)

A semana do Benfica dificilmente poderia ter sido melhor. Um dia depois de o Sporting não jogar com o Famalicão e de o FC Porto empatar no Dragão com o Rio Ave, os encarnados venceram o Gil Vicente na Luz com toda a naturalidade e subiram à liderança da Primeira Liga. Uma liderança que, embora provisória e com mais um jogo disputado, não deixa de oferecer um boost adicional de confiança.

Era nesse contexto que o Benfica visitava o Vizela esta quinta-feira, nos quartos de final da Taça de Portugal, sabendo desde logo que em caso de vitória cruzava com o Sporting nas meias-finais depois de os leões terem eliminado a União de Leiria no dia anterior. E se o primeiro lugar do Campeonato oferecia uma motivação extra, a possibilidade de continuar numa competição que escapa desde 2017 também empurrava a equipa de Roger Schmidt para a frente.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Vizela-Benfica, 1-2 Quartos de final da Taça de Portugal Estádio do Futebol Clube Vizela, em Vizela Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém) Vizela: Francesco Ruberto, Tomás Silva, Jota Gonçalves, Anderson, Matheus Pereira, Bruno Costa (Amadou Ba-Sy, 82′), Domingos Quina (Orest Lebedenko, 70′), Samu, Alberto Soro (Diogo Nascimento, 61′), Jason Lokilo, Petrov (Jardel, 70′) Suplentes não utilizados: Buntic, Alex Méndez, Busnić, Rashid, Rodrigo Escoval Treinador: Rubén de la Barrera Benfica: Trubin, Fredrik Aursnes (Alexander Bah, 84′), António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras (Morato, 70′), João Neves, Kökçü (Florentino, 84′), Di María, João Mário, Rafa, Arthur Cabral (Marcos Leonardo, 70′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, David Neres, Tengstedt, Tomás Araújo, Tiago Gouveia Treinador: Roger Schmidt Golos: Arthur Cabral (34′), João Mário (65′), Petrov (68′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Samu (36′), a Di María (45′), a Álvaro Carreras (56′), a Bruno Costa (57′), a Matheus Pereira (61′), a Jardel (90+2′), a Otamendi (90+3′)

“Ainda existem oito equipas em prova. Quando defrontas uma equipa nos quartos de final significa que ganharam todos os jogos anteriores. A Taça de Portugal é sempre especial, não tem nada a ver com o Campeonato. Se estás nesta ronda, significa que tens qualidade, uma grande mentalidade e que tens de ser levado a sério. Espero um jogo difícil, nunca é fácil jogar em Vizela. Em rondas anteriores, eles mostraram que são uma boa equipa. Estamos preparados e o nosso objetivo é chegar à meia-final”, atirou o treinador alemão, que lembrou a eliminação contra o Estoril na final four da Taça da Liga para desvalorizar o mau momento dos vizelenses, que não ganham para a Liga há 10 jornadas e estão no último lugar.

Assim, Schmidt lançava Álvaro Carreras no onze inicial pela primeira vez, deixando Morato no banco e recuperando Aursnes na direita da defesa em detrimento de Alexander Bah. Kökçü e João Mário regressavam à titularidade, com Florentino a ser suplente, e Arthur Cabral era a referência ofensiva natural. Do outro lado, Rubén de la Barrera colocava Domingos Quina nas costas de Petrov e também Lokilo e Alberto Soro no setor ofensivo.

O Benfica entrou muito bem no jogo, criando uma autêntico sufoco ao longo do quarto de hora inicial e desperdiçando várias oportunidades claras: Rafa atirou ao lado quando estava isolado (4′) e rematou por cima em posição frontal (7′), Arthur Cabral permitiu uma boa defesa de Ruberto (9′) e Kökçü também viu o guarda-redes do Vizela roubar-lhe o golo com uma intervenção atenta (13′).

A equipa da casa respondeu por intermédio de Domingos Quinta, que rematou ainda de muito longe e pouco ao lado da baliza de Trubin (16′), e a verdade é que o jogo alterou ligeiramente as suas dinâmicas a partir daí. O Benfica procurava condicionar a saída de bola do Vizela ainda no meio-campo adversário, defendendo com as linhas muito subidas, e o conjunto de Rubén de la Barrera ia aproveitando para explorar a profundidade e apresentar um futebol muito direto que assentava na qualidade de Quina e Soro.

Há quase um ano que ????????Arthur Cabral não marcava em 3 jogos consecutivos. Marcou nos 3 jogos que realizou na Taça de Portugal:

FC Vizela

SC Braga

SC Lusitânia pic.twitter.com/sFMIrPAaTb — Playmaker (@playmaker_PT) February 8, 2024

O jogo foi mais dividido no segundo quarto de hora, com o próprio Soro a cabecear ao lado (20′) e Petrov a falhar o alvo também de cabeça (29′), mas a inevitabilidade do golo do Benfica acabou por materializar-se. Contra-ataque muito rápido, João Mário conduziu e abriu em Rafa na esquerda, com o avançado a assistir Arthur Cabral em posição central já na área e o brasileiro a atirar para bater Ruberto (34′).

A partida foi mais incaracterística até ao intervalo, sem que nenhuma das equipas voltasse a ficar perto de marcar, e o Benfica terminou mesmo a primeira parte a vencer o Vizela pela margem mínima e depois de 45 minutos em que demonstrou que poderia ser obviamente superior — mas onde também não conseguiu esconder debilidades defensivas que podiam colocar em causa o apuramento.

Jogadores do Benfica a marcar 3+ golos nos primeiros 3 jogos da Taça de Portugal desde 2000:

2024 ????????Arthur Cabral

2021 ????????Darwin

2019 ????????Carlos VinÌcius

2014 ????????Jonas

2008 ????????Cardozo pic.twitter.com/Q5QDNcqoqL — Playmaker (@playmaker_PT) February 8, 2024

