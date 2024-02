A Câmara de Setúbal vai entregar este sábado 12 casas municipais reabilitadas a outras tantas famílias setubalenses, no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH) do município sadino, que prevê a construção e reabilitação de milhares de fogos.

“Este sábado 12 famílias vão receber as chaves de 12 casas requalificadas, para poderem viver em habitações dignas e com condições energéticas de acordo com as novas regras e, portanto, em muito boas condições de habitabilidade”, disse esta sexta-feira à agência Lusa o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins (CDU).

“Estas famílias, que agora vão regressar a suas casas, foram realojadas durante alguns meses noutros imóveis do município, ou em casa de familiares, de forma a permitir a realização das obras de requalificação”, acrescentou o autarca setubalense.

Após a cerimónia de entrega das chaves, que está marcada para as 16h30 de sábado nos Paços do Concelho, está prevista uma visita aos imóveis no bairro das Manteigadas, que já foram requalificados no âmbito das candidaturas apresentadas ao Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Setúbal lembrou que o município sadino já adjudicou obras de requalificação de imóveis municipais no valor de 113 milhões de euros e tem mais quatro candidaturas no valor global de 75 milhões de euros.

“Temos também compromissos para construção de habitação nova. Estamos a desenvolver projetos e a trabalhar em conjunto com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para a construção de vários novos fogos, em que a autarquia se propõe construir 500 novos fogos de renda apoiada – em que as famílias pagam renda em função dos seus rendimentos – e o IHRU se compromete a construir 900 novos fogos, em regime de renda acessível”, disse.

Segundo André Martins, o ACM (Associação Cristã da Mocidade), uma organização do setor social, também tem uma candidatura de mais de 80 fogos para renda acessível, e a autarquia já levou a hasta pública um loteamento municipal para construção de 168 fogos para venda de habitação a custos controlados.

O presidente da Câmara de Setúbal salientou ainda que, segundo a avaliação da autarquia sadina, “todos estes projetos de novas habitações públicas, a par de mais 800 fogos em construção por operadores privados para venda a preços de mercado, que deverão estar concluídos no prazo máximo de três anos, darão para satisfazer necessidades de habitação da cidade de Setúbal nos próximos dez anos”.