A FC Porto SAD encaixou 54,3 milhões de euros com a antecipação de receitas televisivas, que vão “liquidar responsabilidades” inerentes à sua atividade operacional, anunciaram esta sexta-feira os vice-campeões nacionais de futebol.

Em comunicado submetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões revelaram a aprovação unânime pelos obrigacionistas do reembolso integral de uma operação de titularização de créditos efetuada em abril de 2021, no valor de 35 milhões de euros.

No mesmo dia, foi realizada uma nova operação de moldes semelhantes, que resultou num “aumento global líquido de cerca de 54.291.989,30 ME” face à intervenção anterior, colateralizada pelos créditos resultantes da venda dos direitos de transmissão televisivos dos jogos disputados em casa pela equipa principal de futebol para a I Liga.

A antecipação de receitas audiovisuais foi concretizada a poucos dias da publicação do relatório e contas do primeiro semestre de 2023/24 pela FC Porto SAD, que reiterou na terça-feira a sua projeção de apresentar resultados financeiros “francamente positivos”.

Em dezembro de 2015, os dragões alcançaram um acordo de 10 anos com a operadora de telecomunicações MEO para a cedência dos direitos televisivos dos seus jogos e do patrocínio frontal nas camisolas de jogo, que valeu 457,5 ME e entrou em vigor em 2018.