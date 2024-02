Um homem de 36 anos morreu na madrugada deste sábado, em Oeiras, vítima de vários tiros disparos feitos do interior de um carro em andamento. Segundo a CNN, o alerta foi dado à PSP, que confirmou a morte do homem no local. Suspeitos ainda não foram localizados.

Uma vez que se trata de um homicídio, a Polícia Judiciária já está a investigar o caso. No local, foram encontrados invólucros de 5.56mm e 9mm, indicando que poderão ter sido utilizadas duas armas.

O corpo foi entretanto levado para o Instituto de Medicina Legal para autópsia.