As buscas da Policia Marítima e do Batalhão de Sapadores de Gaia por uma pessoa que desapareceu sábado à noite no rio Douro, na Afurada, foram encerradas às 18h00, revelou à Lusa o comandante da Capitania do Porto.

O alerta para o desaparecimento foi dado no sábado, pelas 21h59, e as equipas de socorro retomaram hoje, pelas 09h00, as buscas no rio Douro, nomeadamente na zona de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, em Vila Nova de Gaia.

As buscas foram realizadas pela Polícia Marítima, Batalhão Sapadores de Gaia, este apenas até ao meio-dia, e por um bote do Instituto de Socorro a Náufragos, acrescentou Rui Lampreia.

Segundo o comandante da capitania, “não está previsto retomar as buscas na segunda-feira”.