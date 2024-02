A Estrada Nacional 109 está cortada ao trânsito desde as 19h06 devido a uma colisão rodoviária em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto do embate das duas viaturas ligeiras de passageiros resultou “uma vítima encarcerada”, desconhecendo-se, pelas 19h30, a gravidade dos ferimentos.

De acordo com a página da Proteção Civil estão no local 24 operacionais apoiados por oito viaturas.