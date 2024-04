Um carro esteve a arder na A2, na tarde desta quarta-feira, perto do município de Aljustrel, distrito de Beja. Não houve quaisquer feridos ou vítimas e o trânsito, embora tenha estado limitado a apenas uma via no sentido Norte-Sul, não chegou a ser interrompido, disse a GNR de Beja ao Observador.

De acordo com a mesma fonte, a ocorrência deveu-se a um problema técnico do próprio veículo, não tendo sido registadas quaisquer colisões ou acidentes com outros automóveis.

Os Bombeiros de Aljustrel adiantam também ao Observador que duas viaturas foram enviadas para o local e que as chamas já foram extintas.

O proprietário do carro não sofreu quaisquer danos físicos e não necessitou de qualquer tipo de assistência médica, tendo apenas a viatura ficado danificada.