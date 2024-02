A curadora, licenciada em arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e em Architectural Design pela Bartlett School of Architecture, em Londres, foi selecionada através de um concurso aberto em junho de 2023, ao qual concorreram 25 pessoas, e irá entrar em funções a 01 de março.

O processo de seleção, conduzido pelo conselho de administração do CCB, “optou pelo projeto apresentado pela arquiteta Mariana Pestana, que se distinguiu pela qualidade e inovação da proposta curatorial e de programação no campo da arquitetura”, segundo um comunicado da entidade.

Mariana Pestana trabalhou como curadora no Departamento de Arquitetura, Design e Digital no Museu Victoria & Albert, e lecionou na Central Saint Martins e no Chelsea College of Arts, entre outras universidades no Reino Unido, nos Países Baixos e em Portugal.

O concurso internacional para selecionar também uma nova direção artística para o MAC/CCB, que recebeu 39 candidaturas, encontra-se “na fase final e será anunciado muito em breve”, indica o comunicado do museu.

“Fruto da sua experiência nacional e internacional, Mariana Pestana propôs uma abordagem de caráter arrojado que materializa a relação da arquitetura com outros campos do saber e das práticas artísticas, trazendo para o debate público diferentes temáticas da atualidade que, assim, concretizam a ideia de ´chão comum´ que tem vindo a ser trabalhada no CCB”, justificou a entidade, sobre a escolha desta candidata.

Nascida em Viseu, em 1982, Mariana Pestana trabalha como professora auxiliar convidada no Instituto Superior Técnico, é investigadora no Interactive Technologies Institute na mesma instituição e é coordenadora de arte e cultura do projeto europeu Bauhaus of the Seas Sails, que, através de programas culturais, exposições, instalações e publicações, explora o papel crítico e ficcional da arquitetura.

Com um mestrado em Ambientes Narrativas, em Londres, através de uma bolsa da Calouste Gulbenkian Foundation (2010), a arquiteta é também cofundadora do estúdio interdisciplinar The Decorators desde 2010.

Foi curadora-geral da 5.ª Bienal de Design de Istambul e cocuradora das exposições “Eco-Visionaries”, apresentada no Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, em Madrid e em Londres, e de “The Future Starts Here”, no Museu Victoria & Albert, em Londres.

O seu trabalho autoral foi exposto, entre outros, na Bienal de Arquitetura de Veneza, no Pavilhão de Portugal de 2014, no Pavilhão do Reino Unido de 2020, e na Bienal Bi-City de Urbanismo e Arquitetura de Shenzhen, na China.

Ainda segundo o comunicado do MAC/CCB, “entre as 25 candidaturas recebidas, oriundas de diversas zonas geográficas, encontravam-se projetos de enorme qualidade, claramente desafiadores para o processo de seleção”.

Mariana Pestana irá exercer as funções de curadora-chefe do Centro de Arquitetura do MAC/CCB por um período de quatro anos.

Inaugurado a 27 de outubro de 2023, na sequência da extinção do Museu Coleção Berardo, o novo MAC/CCB inclui o Centro de Arquitetura/Garagem Sul, reunindo as áreas das artes visuais e a arquitetura para a apresentação de exposições de criadores contemporâneos.