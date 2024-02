Em atualização

Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal, Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e Custódio Correia, principal acionista da empresa de construção Socicorreia, vão sair em liberdade.

Ao que o Observador apurou, o juiz Jorge Bernardes Melo decretou apenas a aplicação da medida de coação mínima de Termo de Identidade e Residência (TIR) — o que indicia de que não terá valorado os indícios recolhidos pelo Ministério Público como fortemente indiciados.

De acordo com fontes das defesas, o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal terá considerado que não existem indícios suficientemente fortes que sustentem a imputação dos vários crimes de corrupção aos três arguidos.

O TIR serve apenas para que os arguidos esteja identificados nos autos com os seus dados de identificação e de residência atual para que sejam devidamente notificados de todos os atos processuais considerados relevantes pelo MP e pelo Tribunal Central de Instrução Criminal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao fim de 21 dias detidos, e cinco dias após o Ministério Público (MP) ter promovido as medidas de coação máximas, os três principais arguidos do caso da Madeira viram o juiz de instrução criminal indeferir as propostas das procuradoras titulares dos autos.

Pedro Calado foi detido no passado dia 24 de janeiro e constituído arguido pela alegada prática de sete crimes de corrupção passiva e vários alegados ilícitos criminais de prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio, abuso de poderes e tráfico de influência.

Já Avelino Farinha é suspeito da alegada prática de quatros crimes de corrupção ativa e Custódio Correia de três crimes ilícitos criminais semelhantes.