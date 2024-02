Quer um jipe super radical? Este (só) tem um senão

Para quem um Ford Bronco não chega, um Jeep Wrangler está ultrapassado ou um Land Rover Defender é pouco, não há no mercado muitas mais opções de modelos verdadeiramente projectados para resistir a maus-tratos e superar obstáculos no todo-o-terreno mais extremo. E foi de olho neste filão que a norte-americana Scarbo Vintage (SV) ousou conceber um jipe que inspira a sensação de robustez de uma ponta à outra, como se nada lhe metesse medo.

Chamou-lhe Rover e equipou-o não com uma, mas sim com duas opções em termos de motorização, ambas com mais de um milhar de cavalos. E, como se não bastasse a impressionante potência, trata de construir cada unidade à medida da vontade do cliente, pelo que a exclusividade do SV Rover está mais que garantida. Possivelmente, por esta altura já terá percebido qual é o senão deste jipe… Isso mesmo, o problema está no preço, completamente fora do alcance da maioria dos mortais: 1,5 milhões de dólares, ou seja, cerca de 1,4 milhões de euros.

Esta não é uma estreia para a Scarbo Vintage, que já assinou criações como o F1 (vídeo acima) ou o RSR (fotogaleria abaixo), e é com esse histórico que a empresa com uma assumida estética rétro arriscou propor um terceiro modelo com um visual inspirado na linha Land Rover. Muito possivelmente, a pensar nos fãs do antigo Defender que, nesta sua nova geração, perde o encanto rústico de outrora e, com a sofisticação que ganhou, perdeu admiradores. Não se pense, porém, que o SV Rover prescinde de uma certa dose de mordomias – outra coisa não seria de esperar, pelo valor que exige em troca. Mas talvez o que mais impressione os potenciais clientes seja o V8 sobrealimentado, acoplado a uma transmissão automática de oito relações, que canta ao ritmo das passagens de caixa, podendo ser comanda a partir das patilhas junto ao volante. Este motor a gasolina entrega um total de 1115 cv.

A versão eléctrica é mais comedida na potência passada às rodas (tracção seleccionável 2 WD ou 4WD), perdendo perto de uma centena de cavalos. Ainda assim, os 750 kW/ 1020 cv da manada precisam de ser alimentados e, para isso, lá está uma fuel cell ou um acumulador com 75 kWh de capacidade, o que manifestamente não convidará a incursões mais extremas em locais distantes de um posto de carga, embora a empresa norte-americana defenda que este “hypertruck de alto desempenho” foi projectado para lidar sem problemas com trilhos agrestes, a baixa velocidade, ou devorar terrenos desérticos a alta velocidade.