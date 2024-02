Em Atualização

A circulação de todas as linhas no Metro de Lisboa encontra-se condicionada na tarde desta segunda-feira. “Devido a realização de plenário de trabalhadores do Metro a circulação encontra-se com perturbações, prevendo-se a normalização do serviço a partir das 16:00. Agradecemos a sua compreensão”, lê-se na página do X, antigo Twitter, do Metropolitano de Lisboa, que fez o mesmo aviso em relação a todas as linhas do transporte público.

Linha Azul: ???? devido a realização de plenário de trabalhadores do Metro a circulação encontra-se com perturbações, prevendo-se a normalização do serviço a partir das 16:00. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) February 19, 2024