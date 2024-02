O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou esta sexta-feira aos distritos do Porto, Leiria e Lisboa o aviso laranja devido à agitação marítima que já cobria Aveiro, Coimbra, Viana do Castelo e Braga. A forte ondulação levou ao encerramento de oito barras marítimas e ao condicionamento de três, incluindo as barras de Caminha, Póvoa de Varzim e Portinha da Ericeira.

De acordo com o IPMA, desde as 1h04 que os sete distritos estão sob aviso laranja, devido a ondas “com cinco a sete metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima”.

Devido à agitação marítima, o instituto colocou também os distritos de Faro, Setúbal e Beja sob aviso amarelo (até às 9h desta sexta-feira), passando depois a laranja até às 7h de domingo.

O aviso vai ser elevado para vermelho (o mais grave de uma escala de três) entre as 18h desta sexta-feira e as 15h de sábado, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra, Braga, Leiria e Lisboa, prolongando-se nestes dois últimos até às 18h. Estes sete distritos vão passar depois, até as 7h de domingo, a aviso laranja.

O IPMA emitiu já na quinta-feira avisos de queda de neve para 10 distritos do continente. Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 9h de sábado, devido à previsão de queda de neve acima dos 800 metros, com acumulação acima de 1000 metros. O aviso é elevado para laranja entre as 18h desta sexta-feira e as 9h de sábado nos distritos de Viseu, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Guarda e Castelo Branco, prologando-se nestes dois últimos até às 18h.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo devido a agitação marítima entre as 12h desta quarta-feira e as 00h de domingo.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa, as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinha da Ericeira e São Martinho do Porto estão fechadas à navegação. As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros. Já a barra de Viana do Castelo, está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê pelo menos até ao fim de semana períodos de chuva, que pode ser forte, descida das temperaturas, agitação marítima e vento forte devido à passagem de uma superfície frontal fria.

Em comunicado, o IPMA adianta que esta mudança do estado do tempo “está associada ao enfraquecimento de um anticiclone que esteve localizado a oeste da Península Ibérica, permitindo a influência de uma vasta região depressionária centrada na região da Islândia, região essa com vários núcleos, a um dos quais está associada uma superfície frontal fria que afetará o continente nos próximos dias”.

O Instituto diz que um dos núcleos desta região depressionária, é a depressão Louis, nomeada na quarta-feira pela Meteo France (Serviço Meteorológico Francês). Esta depressão afeta principalmente a região noroeste de França.