Entrámos nesta semana com dias de primavera. Mas vamos terminá-la em pleno inverno. Entre esta segunda e sexta-feira, as temperaturas máximas vão descer entre 8ºC a 11ºC e volta o frio, a chuva, o vento e a neve (e não apenas à Serra da Estrela). A culpa é de uma massa de ar polar marítima que vai entrar pelo norte/noroeste da Península e de uma depressão que, se ganhar grande dimensão, o que a esta altura parece provável, se deverá chamar Louis (dependendo do instituto meteorológico que a vier a batizar).

Tempo estável, soalheiro e com temperaturas primaveris ☀️⏳ tem as horas contadas. A partir de quinta-feira (22) uma frente fria, um fluxo de noroeste ????️ e uma massa de ar polar marítima trazem descida generalizada das temperaturas ????, chuva ☔, vento e queda de neve ❄️. pic.twitter.com/0NnJJ3McVh — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) February 19, 2024

Primeiro chega esta depressão, muito cavada, que se está a formar junto à Gronelândia e vai descer pelo Mar de Norte até entrar em Portugal, pela zona do Minho, na madrugada de quinta-feira. Trará vento e chuva forte, que se estende depois ao longo do dia ao resto do país. Atrás desta frente chuvosa, sexta chega a massa de ar polar marítima gelada, que vai deixar neve em grande parte da Península Ibérica: norte de Portugal, em algumas quotas mais baixas, e em metade Espanha. Na Serra da Estrela da Estrela, as previsões de neve estendem-se de sexta a segunda.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O vento soprará médio ou forte, também de norte/noroeste, dando ainda a sensação térmica de mais frio. Os distritos portugueses que sofrerão mais com esta mudança drástica das temperaturas são as do interior/Norte e Centro, sendo que as mais poupadas serão as dos litoral Sul. Pouco choverá no Alentejo e quase nada no Algarve (zonas onde a seca é mais severa).

É provável que uma nova frente com chuva, ainda que mais fraca, atravesse a Península no sábado.

Un #ChorroPolar intenso traerá un #TemporalInvernal con precipitaciones, nevadas, mala mar y un fuerte descenso térmico ¿Tendremos una #Borrasca de alto impacto, #Louis a la vista?#nieve https://t.co/sOEnMAOUZD a través de @MeteoredES — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) February 19, 2024

Tempo em Portugal na próxima semana: em poucos dias, o ar polar marítimo ????️ trará chuva abundante, vento e queda de neve ❄️. ????️ Toda a informação na previsão de @alfredomgraca95.https://t.co/11nX29loJ0 — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) February 18, 2024

Esta mudança radical na situação meteorológica deve-se a uma mudança do fluxo polar, a corrente de ventos que gira à volta do polo Norte, mais regular e mais intensa em determinados momentos, mais fraca e onduladas noutros. Por causa do forte bloqueio anticiclónico que tem impedido qualquer tempestade de chegar às nossas latitudes, o fluxo também tem estado afastado da Península. Mas a circulação de ventos muda quarta-feira. E com ela, ou por causa dela, tudo muda.

O fluxo polar intensifica-se, baixa de latitudes e fica ondulada, e é uma dessas ondas — que roda a 180/200 km/h a 9 mil/10 mil metros de altitude ao aproximar-se da Península arrasta a depressão e a massa de ar gelada. E, provavelmente, uma nova frente chuvosa.

Na quinta-feira (22) um vale depressionário cavado ???? entrará em ???????? continental através do Minho, acompanhado duma frente fria à superfície. Atrás da frente, virá o fluxo de noroeste ????️ com a massa de ar polar marítimo. Prevê-se chuva ☔, descida das temperaturas ???? e neve ❄️. pic.twitter.com/M7ExYXJNEX — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) February 18, 2024

As temperaturas caem a pique a partir de quinta, mas sobretudo na sexta, mais acentuadamente também nas zonas Norte e Centro. Assim, e só para dar alguns exemplos ilustrativos, Guarda desce dos 17ºC desta segunda-feira para 6ºC na sexta. Braga de 23ºC para 12ºC; Vila Real de 19ºC para 8ºC; Castelo Branco de 21ºC para 11ºC; Portalegre de 20ºC para 10ºC e Bragança de 17ºC para 8ºC. Mesmo em Lisboa, Évora ou Beja, as quedas serão de cerca de 8ºC, dos atuais 22ºC para os 13º/14ºC. Na capital, as máximas não ultrapassarão os 14ºC entre sexta e sábado.

As mínimas também vão descer, e ficar entre os 2ºC e os 5ºC no interior Norte e Centro, como é o caso de Guarda, Bragança ou Vila Real, zonas onde a neve pode chegar. No litoral, ficarão entre os 10ºC e os 12ºC.

O Algarve vai ser a única zona a ser poupada às descidas de temperaturas, devendo manter os valores agradáveis de primavera de agora, a rondar os 20º de máxima.

¡Cambio de tiempo a la vista ????! Durante la segunda mitad de la semana las precipitaciones ????️ llegarán a gran parte del país, aunque serán más cuantiosas en el norte y en zonas de montaña. Además, las nevadas ❄️ podrían ser considerables en algunas cordilleras. pic.twitter.com/Lcw2ruVg8Q — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 19, 2024

Cambio de tiempo a partir del viernes!!????????️ El viernes se espera que tengamos una entrada fría, haciendo bajar la temperatura significativamente, al igual que la cota de nieve.

Las precipitaciones más importantes se darán en zonas del norte/noroeste. #meteo pic.twitter.com/MxGVW5wj1c — Stormyalert (@Stormyalert) February 19, 2024

Até lá, até ao final de quarta-feira, quando se der a reviravolta na meteorologia, as temperaturas vão manter-se anormalmente altas para esta altura do ano. Apesar de este domingo e segunda terem sido os dias mais quentes da semana, até chegar a frente fria e a chuva, todo o país vai manter-se com máximas perto dos 20ºC, que irão baixando gradualmente — um grau ou dois por dia — até às quedas abruptas de quinta, primeiro, e sobretudo de sexta, depois.

O frio, e a chuva, devem manter-se quinta, sexta e ainda sábado, desaparecendo a partir de domingo, ao que é possível observar a partir dos atuais modelos meteorológicos. E será uma onda fria passageira. Porque a partir da próxima semana prevê-se o regresso do sol, nada de chuva e menos frio, ainda que temperaturas ligeiramente mais baixas que as de primavera que tivemos até este fim de semana.

¿Creías que el calor había venido para quedarse? Empezamos la semana en primavera, pero la terminaremos en invierno.

???????? Antes del miércoles: sol y máximas de 18/19°C.

???????? Desde el miércoles: más nubes, algunas lluvias, nieve en la sierra y caída de temp. con máximas de 10°C. pic.twitter.com/txSeD3DVG1 — MeteoMadrid (@carlosweder_) February 19, 2024