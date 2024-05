“A Sombra de Caravaggio”

Itália, 1609. Acusado de assassínio e com uma sentença de morte papal sobre ele, o grande e truculento pintor Caravaggio refugiou-se em Nápoles, protegido pela poderosa e influente família Colonna. O Papa envia então um seu representante para investigar e seguir Caravaggio, a sua “Sombra”, e ajuizar se deve ser perdoado ou executado. Em A Sombra de Caravaggio, o actor Michele Placido, que aqui fica atrás da câmara, lança mão do tenebrismo que caracteriza a pintura do artista para rodar este compósito de factos e de ficção (o destino de Caravaggio no final releva da pura invenção). Só que quanto mais quer fintar o academismo e as rotinas das fitas sobre pintores e pintura, e contemplar um realismo “sujo e feio”, e apesar da boa distribuição (Riccardo Scarmacio em Caravaggio, Louis Garrel na “Sombra”, Isabelle Huppert como marquesa Costanza Colonna), mais transforma o filme num pastelão amaneirado e soturno.

“Profissão: Perigo”

Ryan Gosling interpreta um “duplo” chamado Colt Seavers nesta versão para cinema da série The Fall Guy (1981-1986), em que Lee Majors desempenhava o papel principal e que nunca foi exibida em Portugal. A fazer uma pausa na profissão depois de ter sofrido um acidente grave durante uma rodagem, Colt decide regressar ao ativo num filme da sua ex-namorada Jody Moreno (Emily Blunt), uma operadora de câmara agora promovida a realizadora, mas uma vez chegado ao set, descobre que Jody não quer trabalhar com ele. Só que a “estrela” do filme, Tom Ryder (Aaron-Taylor Johnson), desaparece misteriosamente e pedem a Colt para o encontrar. Lee Majors tem uma pequena participação em Profissão: Perigo, realizado por David Leitch, ele próprio um antigo “duplo”, e que faz do filme uma espectacular homenagem a esta perigosa profissão.

“Matria”

O cinema feito na Galiza raramente se manifesta nas telas portuguesas, mas depois de O Corno do Centeio, de Jaione Camborda, que vimos há alguns meses, temos agora Matria, primeira longa-metragem de Álvaro Gago, que já tinha feito uma curta com o mesmo título em 2017. A história centra-se em Ramona (María Vázquez), uma mulher separada e com uma filha de 18 anos, intempestiva, expedita e sem papas na língua, que se despede da fábrica de conservas em que está empregada depois do dono querer baixar os ordenados sem mexer nas horas de trabalho. Ramona, que não está de bem com a filha e tem um namorado inútil e beberrão, vai ter que dar uma volta à vida. Gago parece muito influenciado pelo cinema dos irmãos Dardenne, com muita câmara à mão e sempre colado à personagem, e é a interpretação enérgica e enfática de María Vázquez que dá faísca, nervo e interesse à fita.

“Dupla Obsessão”

Realizado em estreia pelo diretor de fotografia francês Benoît Delhomme, Dupla Obsessão é a versão americana do filme belga Duelles (2018), de Olivier Masset-Depasse. Ambientado no subúrbio de uma grande cidade no início da década de 60, a fita tem Jessica Chastain e Anne Hathaway nos papéis de Alice e Céline, vizinhas e melhores amigas, cujos filhos, também melhores amigos e da mesma idade, foram criados juntos e frequentam a mesma escola. Tudo corre bem, até ao dia em que o filho de Céline cai da janela do seu quarto e morre à vista de Alice, que não foi a tempo de impedir a tragédia. A partir daí, o comportamento de Céline torna-se cada vez mais estranho, começando a ficar obcecada pelo filho de Alice, e a relação entre as duas azeda. Dupla Obsessão foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.