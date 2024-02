Os jovens surfistas portugueses Joaquim Chaves e Francisca Veselko vão competir na etapa lusa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), em Peniche, tal como Frederico Morais, que integra a elite, anunciou a organização esta quarta-feira.

Joaquim Chaves e Kika Veselko, ambos de 20 anos, são campeões nacionais em título da Liga portuguesa de surf e vão formar um trio com Kikas, num evento que vai decorrer na Praia de Supertubos, entre 6 e 16 de março, e também vai contar com os wildcards [convidados] franceses Marco Mignot e Joan Duru no quadro masculino.

A nova época da WSL começou com duas pernas no Havai, Estados Unidos, primeiro em Banzai Pipeline (29 de janeiro a 10 de fevereiro), e, depois, em Sunset Beach (12 a 23 de fevereiro), seguindo-se a prova em Portugal.

Depois, os melhores surfistas do mundo vão competir em Bells Beach (26 de março a 05 de abril) e em Margaret River (11 a 21 de abril), ambas na Austrália.

Já após o corte do meio da época, no qual apenas os 22 melhores classificados do quadro masculino (dos 36 iniciais) e as 12 melhores mulheres (de 18) continuam a lutar pelo título mundial, vão realizar-se as restantes etapas: Tahiti (22 a 31 de maio), El Salvador (06 a 15 de junho), Brasil (22 a 30 de junho), Fiji (20 a 29 de agosto) e o dia das finais, em que competem os cinco primeiros de cada quadro, está marcado novamente para a Califórnia (Estados Unidos), entre 06 e 14 de setembro.

No meio da próxima temporada, entre 27 de julho e 05 de agosto, os Jogos Olímpicos de Paris2024 acolhem pela segunda vez o surf enquanto modalidade olímpica, com as últimas vagas em disputa nos Jogos Mundiais da Associação Internacional de Surf (ISA), que decorrem em Porto Rico.

Os Jogos Mundiais decorrem nas praias de La Marginal e Margara, em Arecibo, Porto Rico, até ao dia 3 de março, oferecendo seis vagas olímpicas para Paris2024 no quadro masculino e oito no feminino, e duas vagas extra para as seleções que conquistarem o ouro em cada categoria.

Portugal conta com Francisca Veselko, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot em prova no lado feminino, e na prova masculina, com Frederico Morais e Guilherme Fonseca, enquanto Guilherme Ribeiro já foi eliminado.

Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio2020, na estreia do surf como modalidade olímpica, a equipa nacional conseguiu apurar três atletas, duas no quadro feminino, Teresa Bonvalot (nona classificada) e Yolanda Hopkins (quinta), e um no masculino, Frederico Morais, que não participou por ter contraído covid-19 na altura da competição.