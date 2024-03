Gyökeres deu finalmente uma fama com proveito a Amorim (a crónica do Sporting-Benfica)

Era o jogo que todos querem jogar, era o jogo que todos querem ver, era o jogo que Rúben Amorim e Roger Schmidt poderiam nesta fase prescindir. Qualquer treinador gosta de testar a sua equipa contra os opositores mais fortes e são esses encontros que dão muitas vezes uma “nota” ao trabalho que é feito em cada microciclo de treinos mas a densidade do calendário competitivo e a importância de vários compromissos nas próximas semanas quase fazia “abdicar” de um dérbi nesta fase. Fazia, não pode fazer. E numa fase em que Sporting e Benfica estão separados por apenas dois pontos no topo do Campeonato com os leões ainda com um jogo por realizar, as duas melhores formações da prova encontravam-se na primeira mão das meias da Taça de Portugal num dos momentos mais altos da temporada e com uma confiança que se alargava aos adeptos, até mesmo na sequência do deslize do conjunto verde e branco em Vila do Conde frente ao Rio Ave (3-3).

“No ano passado estávamos num momento pior quando foi o dérbi e isso não ficou demonstrado no jogo, jogámos muito bem. Neste momento, tivemos dois empates quanto a mim diferentes. Com o Young Boys devíamos ter goleado, com o Rio Ave não fizemos o que devíamos ter feito. Cada jogo tem a sua história. Vai ser uma eliminatória a duas mão e temos de ser muito inteligentes. Queremos ganhar e dominar o jogo, sabendo que do outro lado está um adversário com jogadores de muita qualidade, que são campeões e estão em primeiro. Mas estamos claramente preparados”, apontara na antecâmara da partida Rúben Amorim, a relativizar essa fase de dois jogos consecutivos sem vencer (ainda que sem “impacto” na Liga Europa).

“Espero sempre um Benfica forte. Vai variando os seus jogadores mais do que no ano passado, vai mudando as caraterísticas consoante o que querem, mas têm jogadores que podem resolver a qualquer momento. Com o onze deles, adaptamos a nossa forma de defender sendo que de resto vamos atacar da mesma forma, a querer ter a bola. Inexperiência? Falei nisso no primeiro ano porque éramos completamente inexperientes. Depois, entrámos nas competições europeias mais ou menos com a mesma base. Errámos, temos sofrido golos por erros nossos. Às vezes são azar, outras somos nós que provocamos. Essa cartada da inexperiência não vai entrar aqui. Já somos grandinhos o suficiente para ganhar estes encontros, mas temos de melhorar em certos aspetos do jogo”, prometera o técnico leonino antes da receção aos encarnados.

“Palavras chave antes do jogo, sei só que vai ser um bom jogo contra uma equipa de topo em Portugal. É uma primeira mão das meias-finais, estamos a falar da Taça e de um jogo importante, com duas equipas que vão mostrar muita qualidade e que até já o fizeram esta época. Quando cheguei ao Benfica, vi logo que era um clube especial, rico em tradição, com muitos sucessos no passado. Acho que é um clube com muita tradição na Europa e muito importante para os adeptos. É um aniversário de 120 anos e queremos continuar a fazer parte da história deste clube, jogando o futebol que todos esperam. Isto é uma motivação para nós”, lançara Roger Schmidt, à luz do aniversário do clube que tinha sido assinalado na véspera do dérbi.

“Faz parte do nosso trabalho fazer uma boa gestão do calendário, como conseguimos nas últimas semanas. Vamos dar o descanso a alguns jogadores porque já sabíamos que estes jogos iam acontecer. O foco é estarmos preparados para cada jogo e estarmos 100% concentrados. Pensamos só no jogo com o Sporting, não estamos a pensar no FC Porto [domingo] ou no Rangers [quinta-feira]. Vamos jogar e depois vemos a condição física dos jogadores mas acredito na forma física dos atletas, no profissionalismo, na recuperação. Estamos novamente a fazer tudo para estarmos bem preparados”, acrescentara o técnico germânico.

Era nesse contexto que chegava o segundo dérbi da temporada, depois de um jogo no Estádio da Luz para o Campeonato que fez história por ter sido o primeiro resolvido com dois golos nos descontos. Agora, o jogo ia ser diferente, tendo também em conta que na primeira volta a expulsão de Gonçalo Inácio no arranque da segunda parte condicionou o resto da partida, mas as características para procurar a vitória em termos de ideia e identidade de jogo seriam as mesmas. Foi assim que, mais uma vez, como acontecera na temporada passada em Alvalade e até em determinados períodos na Luz esta época em 11×11, Amorim ganhou a Schmidt em termos estratégicos. Foi assim que, mais uma vez, como acontecera na temporada passada em Alvalade e até em determinados períodos na Luz esta época em 11×10, Schmidt aproveitou a quebra física do adversário para reagir perante Amorim. No entanto, agora há um fator diferenciador chamado Gyökeres. Não pelo golo, não pelos lances de perigo, não pela forma como consegue gizar todo o modelo de jogo ofensivo dos leões mas pela maneira como consegue fazer com que até o adversário faça girar o seu jogo à sua volta.

O encontro começou com as alterações previstas nos dois conjuntos, com a confirmação de que Matheus Reis seria mesmo titular (além de Franco Israel, numa mudança anunciada na baliza) e que Schmidt iria de novo apostar num ataque mais móvel como acontecera com o Portimonense sem uma referência ofensiva mais fixa, e com o Sporting bem mais confortável com esse contexto do Benfica. Ganhou o meio-campo, fez uma pressão que só raramente permitia que os encarnados chegassem ao último terço, conseguiu dar largura ao seu jogo ofensivo canalizando grande parte dos ataques por Geny Catamo na direita, conseguiu assumir as rédeas do jogo. A isso, juntou eficácia: pouco depois de um lance em que ficou a pedir falta de João Neves na área, Pedro Gonçalves conseguiu pela primeira vez ter uma ação na partida e para golo, desviando de cabeça ao segundo poste um cruzamento de Hjulmand que fez a bola ainda bater no poste e entrar (9′).

