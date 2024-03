O basquetebolista Lebron James, dos Los Angels Lakers, tornou-se no sábado no primeiro a ultrapassar os 40.000 pontos na liga norte-americana de basquetebol (NBA), na derrota frente aos campeões Denver Nuggets (124-114).

Em fevereiro de 2023, James bateu o recorde de mais pontos marcados durante a época regular na NBA, ultrapassando os 38.390 de Kareem Abdul-Jabbar e no sábado ultrapassou, aos 39 anos, os 40.000, naquela que é a 21.ª temporada do extremo na competição.

James entrou em campo a saber que faltavam nove pontos para atingir o número redondo e logo no início do segundo quarto fez o lançamento para os 40.000, acabando a partida com 26 pontos, quatro ressaltos, nove assistências e três roubos de bola.

“Ser o primeiro a conseguir é incrível, porque sabes a historia da NBA, os grandes jogadores que disputaram a competição e também os grandes jogadores que estiveram aqui esta noite”, afirmou king James no final.

Apesar da noite histórica, os Lakers acabaram derrotados pelos Nuggets, com Nikola Jokic em destaque, com 35 pontos, 10 ressaltos, sete assistências e um desarme de lançamento.

“Odeio que isto tenha acontecido com uma derrota no final. É um sentimento agridoce, mas desfrutei de cada momento em campo”, concluiu Lebron James.

James, quatro vezes jogador mais valioso (MVP), quatro vezes MVP das finais e quatro vezes campeão, também marcou 8.023 pontos nos play-offs, mas o recorde é calculado pela NBA apenas com base nos jogos da época regular