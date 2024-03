As ruas de Santo Ovídio, em Gaia, na zona da futura estação da Linha Rubi do Metro do Porto, já foram cortadas ao trânsito, estando também limitada a circulação pedonal, constatou esta quarta-feira a Lusa no local.

Tanto a Câmara de Gaia como a Metro do Porto já tinham anunciado que segmentos das ruas António Rodrigues da Rocha, Fernão Mendes Pinto e Conde D. Pedro que confluem num triângulo rodoviário na zona seriam cortadas com o arranque das obras da estação na segunda-feira, mas o corte apenas se verificou esta quarta-feira.

Na quinta-feira, a Lusa noticiou que, segundo um comunicado da autarquia gaiense, durante o período de obra, que se prevê ser de 12 meses, a circulação automóvel seria interrompida na Rua António Rodrigues da Rocha, Rua Conde Dom Pedro e Rua Fernão Mendes Pinto.

No entanto, serão “implementadas alterações ao sentido de circulação automóvel de modo a garantir condições de acesso a moradores, à escola do 1.º ciclo do ensino básico do Cedro e à Igreja Paroquial de Santo Ovídio”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Em virtude da interrupção total à circulação na Rua Conde Dom Pedro, serão também estabelecidos percursos alternativos para peões“, pode ler-se na nota da câmara municipal.

Também a Metro do Porto referiu que a circulação pedonal iria sofrer “alterações nesta área, ficando totalmente impedida na rua do Conde D. Pedro, mas podendo ser realizada por percursos alternativos nas ruas António Rodrigues da Rocha, Fernão Mendes Pinto e Diogo Couto”.

“Os acessos rodoviários a garagens, lojas, habitações, à Escola do Cedro e à Igreja Paroquial estão, porém, sempre garantidos a qualquer hora do dia”, refere a transportadora.

No local já são visíveis trabalhos no interior das residências que irão ser demolidas para dar lugar à nova estação da Linha Rubi, que ligará à atual da linha Amarela e à futura estação de alta velocidade ferroviária.

São também já visíveis trabalhos nos terrenos adjacentes às residências a demolir.

O valor global de investimento da Linha Rubi (Casa da Música – Santo Ovídio, incluindo nova ponte sobre o rio Douro) é de 435 milhões, um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o rio Douro, a ponte D. Antónia Ferreira, a Ferreirinha, que será exclusivamente reservada ao Metro e à circulação pedonal e de bicicletas.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e no Porto Campo Alegre e Casa da Música.

A empreitada tem de estar concluída até ao final de 2026.