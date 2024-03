A GNR deteve dois homens e uma mulher no concelho de Guimarães, no distrito de Braga, por alegado tráfico de estupefacientes, e apreendeu 568 doses de cocaína e diverso material, anunciou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Braga da GNR diz que os três suspeitos, com idades entre os 35 e os 45 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação “referente a tráfico de produtos estupefacientes” a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Famalicão.

“Os militares da Guarda realizaram diligências que culminaram com a realização de três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em veículo, nos concelhos de Guimarães e da Vila das Aves“, adianta a GNR.

No seguimento da ação policial foi dado cumprimento ao mandado de detenção e foram apreendidas 568 doses de cocaína, 65 doses de haxixe, seis doses de erva e 151 gramas de material de corte.

Além disso, os militares da GNR apreenderam aos detidos 2.340 euros em numerário, duas viaturas ligeiras, um motociclo, cinco telemóveis, um computador, duas balanças de precisão e vários materiais de corte.

Os arguidos vão ser presentes na quinta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para aplicação das medidas de coação.