Um restaurante ficou nesta quarta-feira destruído na totalidade em Guardizela, no concelho e distrito de Guimarães, na sequência de um incêndio, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Ave adiantou que o alerta para o fogo foi dado às 2h45 e que se desconhecem as causas do incêndio que levou à destruição total do restaurante.

No local chegaram a estar 34 operacionais, entre Bombeiros de Riba de Ave e Vizela e Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de 11 veículos.