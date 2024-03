Uma derrota em Arouca, um empate em Barcelos, uma vitória em Portimão. Uma vitória clara, um encontro com pouca ou nenhuma história, a confirmação de uma regra em relação a jogos que envolvam Paulo Sérgio como técnico adversário (em 23 partidas contra os azuis e brancos continua sem vencer e nas últimas seis ficou em branco). O FC Porto conseguiu dar o tal prolongamento desejado à goleada frente ao Benfica que encheu o balão de oxigénio para uma segunda vida dentro da mesma temporada mas os números coletivos que ficaram do triunfo por 3-0 no Algarve com golos de Nico González, Galeno e Pepê mostram que a decisão da Liga dos Campeões em Londres frente ao Arsenal chega num momento ascensional da equipa.

É preciso recuar três meses para encontrar uma partida sem golos sofridos pelo FC Porto a jogar na condição de visitante, algo que aconteceu pela última vez em Famalicão antes de uma série de cinco encontros sempre a consentir pelo menos um golo. Em termos globais, e nos últimos seis compromissos, os dragões sofreram apenas dois golos, nos descontos frente ao Gil Vicente e no reatamento do jogo da Taça de Portugal com o Santa Clara. Também no plano ofensivo existe um visível progresso da equipa azul e branca, que com mais três golos no Algarve chegou aos 21 na segunda volta em oito partidas depois dos 25 conseguidos em toda a primeira volta. Por tudo isto e pela forma como os dragões conseguiram comandar a partida desde início, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito e apontou já baterias para o próximo compromisso da Champions.

“Agora o foco passa a ser o jogo do Arsenal mas antes deste… O primeiro passo para se ganhar é ter respeito pelo adversário. Olhar, pensar e focar no Portimonense. Foi o que fizemos na preparação para virmos aqui ao Algarve. Foi uma vitória justa com três golos e ainda falhámos alguns. Em termos de equilíbrio defensivo, foi precisamente com bola num momento ou outro em que não estivemos tão bem. No último terço também houve um momento ou outro em que não decidimos tão bem mas isso faz parte da evolução. É o trabalho e a atitude e nisso foram inexcedíveis”, apontou na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

“Foi um jogo competente da nossa parte mas primeiro tenho de dar uma palavra aos adeptos porque fazer 500 quilómetros e estarem aqui em força com este tempo não é nada fácil. Parabéns a eles que foram importantes nesta vitória. Na preparação do jogo tinha dito que não era fácil desmontar aquilo que o Portimonense poderia fazer. Não era um jogo fácil. Olhámos muito para o que teríamos de fazer no jogo e tivemos momentos muito conseguidos, especialmente com bola. Sem bola, no nosso equilíbrio defensivo podíamos ter feito melhor. A única situação com algum perigo [do Portimonense] foi na primeira parte. Uma evolução importante da equipa e mais três pontos dos 30 que temos para conquistar”, salientou.

“A partir daqui, mais ou menos daqui a meia hora quando sairmos daqui, vou começar a ver algumas imagens do Arsenal. Agora é descansar um bocadinho deste jogo e depois preparar já durante a viagem o jogo em Londres. Será um jogo extremamente difícil e complicado para nós. Temos de dar uma resposta positiva como equipa, sempre”, completou na flash interview Sérgio Conceição, já a projetar o jogo da Champions.

Mais tarde, na conferência de imprensa, o técnico dos azuis e brancos abordou não só a distância para os dois lugares da frente da Primeira Liga mas também o próprio clima de campanha eleitoral do FC Porto. “Temos consciência que ganhámos três pontos de 30 em disputa no Campeonato. Temos de ir à procura dos três pontos na próxima jornada. Pelo meio, por tudo o que fizemos de bom na fase de grupos, temos agora o Arsenal. Vamos preparar-nos para esse e depois no Campeonato, e assim sucessivamente até ao fim da época. Eleições? Não vou falar, não me compete a mim, como tem sido dito por toda a gente, nomeadamente por quem é candidato, que é muito importante a tranquilidade no sucesso desportivo da equipa”, referiu.