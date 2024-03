De um final de semana de pleno inverno, para um fim de semana de verdadeira primavera, quase verão. De ter o país debaixo de água e sob vários centímetros e até metros (como foi o caso do alto da Serra da Estrela) de neve, para ver as temperaturas chegar aos 24/25ºC. É o que vai acontecer já neste sábado e domingo, 16 e 17, como que antecipar a chegada da nova estação, cujo equinócio este ano se celebra logo no dia às 3h06. A culpa é de uma troca de massas.

Portugal esteve no final da última semana sob efeito de uma superfície frontal e da tempestade Mónica, que arrastavam uma massa de ar polar gelada. Passados menos de sete dias, no final desta, receberá o impacto de uma massa de ar de subtropical, de latitudes bem mais quentes, que, associada a uma dorsal anticiclónica que bloqueará as tempestades e o frio do norte Atlântico, fará disparar os termómetros.

O anticiclone ????️ impõe-se e com ele chega o tempo estável ????️ e a subida das temperaturas. Haverá uma 'pausa' na quinta-feira, mas voltarão a escalar ????????️ no fim de semana. ????️ Mapas: https://t.co/Lz87wDir0n

????️ Previsão: https://t.co/wmR38vts0r pic.twitter.com/xetAKAs3I0 — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) March 12, 2024

Mas até lá, não é possível dispensar os guarda-chuvas. Ainda vai chover. Em alguns locais já esta quarta-feira, estendendo-se depois a precipitação a quase todo o país na quinta e na sexta. No norte e centro, a chuva pode mesmo ser forte, e manter-se até nos dois dias do fim de semana, mas já em forma de aguaceiros fracos.

???? Onde é que vai chover em Portugal nos próximos dias? Eis a previsão de #precipitação ????️ da Meteored. ????️ Saiba todos os detalhes aqui com @alfredomgraca95.https://t.co/S3KAUG9Bc9 pic.twitter.com/QVGGSpzt3J — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) March 12, 2024

O calor e a chuva farão, é quase certo, derreter grande parte da neve que caiu a norte, com exceção dos pontos mais altos das serras. No domingo, todo o país estará com temperaturas máximas acima dos 20ºC, menos a Guarda, que se deve ficar pelos 17ºC. Beja, Braga, Coimbra, Leiria e Setúbal podem chegar aos 24ºC. Santarém e Évora aos 25ºC. Lisboa não deve passar dos 23ºC. E, no sábado, só Guarda, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Viseu não devem atingir os 20ºC. Haverá, contudo, grandes amplitudes térmicas, que podem ir de 10 a 14ºC, já que as mínimas andarão entre os 1o a 12º C e as máximas entre os 20 a 24ºC.

Esta semana comenzará con tiempo frío y heladas en el interior, pero las temperaturas subirán progresivamente hasta ser altas para la época.

Las lluvias serán poco significativas, salvo en el oeste de Galicia. Habrá algún chaparrón ocasional por las tardes. pic.twitter.com/eJ9jE89TOd — AEMET (@AEMET_Esp) March 11, 2024

As temperaturas começam a subir gradualmente já esta quarta-feira, conforme explicou Patrícia Marques, meteorologista do IPMA. Depois, na quinta-feira, com a passagem da frente que trará a chuva de novo, haverá uma pequena descida, voltando os termómetros a subir na sexta, numa espécie de montanha russa meteorológica, que pode ir incluindo uns pingos de chuva pelo meio, sobretudo a norte, já que para sul espera-se pouca água.

E é assim que arranca a semana da Primavera: na segunda-feira as temperaturas máximas caem outra vez para os 18/19ºC e deve chover no norte.

????#ÚltimaHora ????Cambio importante en algunas zonas después de este intenso fin de semana. Las temperaturas irán subiendo hasta el domingo. En Murcia se podrían alcanzar los 28ºC ????⤵https://t.co/RIUK3fQjki pic.twitter.com/o2gnXY85tt — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 11, 2024