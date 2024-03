O vocalista da banda norte-americana Raspberries, Eric Carmen, de 74 anos, autor de grandes sucessos dos anos 1970 e 1980 como All by Myself e Hungry Eyes, morreu no fim de semana, anunciou esta terça-feira a esposa do músico.

“É com tremenda tristeza que partilho a comovente notícia do falecimento de Eric Carmen. O nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu durante o sono no fim de semana”, explica Amy Carmen no site do intérprete e compositor.

Na nota, a mulher do músico realça que Eric Carmen estava feliz por saber que, durante décadas, “a sua música tocou muitas pessoas e será o seu legado duradouro”.

Nascido em Cleveland (Ohio), como vocalista dos Raspberries o seu maior sucesso foi Go All The Way.

Após a separação da banda em 1975, iniciou uma carreira a solo que o levou a ser conhecido em todo o mundo com canções cativantes e românticas como Hungry Eyes, popularizada através do filme Dirty Dancing e Never Gonna Fall in Love Again.

A cantora Celine Dion fez um cover de All By Myself em 1996.