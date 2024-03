Apesar de o outono chegar esta semana ao Rio de Janeiro, o calor extremo da cidade onde é verão o ano todo não dá tréguas. No sábado, dia 16 de março, a sensação térmica chegou aos 60,1 graus Celsius, divulgou o sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio de Janeiro.

É um novo recorde da sensação térmica no estado e foi sentido na estação meteorológica de Guaratiba, na zona oeste da cidade, às 10h20 locais (07h20 em Portugal continental). Apesar dos termómetros terem marcado apenas 40º C.

O estado do Rio de Janeiro encontra-se sob alerta amarelo devido a onda de calor desde sexta-feira, segundo o Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil. Vários outros estados, da região sul, estiveram até sábado sob alerta vermelho devido às altas temperaturas, havendo também alerta laranja para as regiões do norte.

“As temperaturas estarão elevadas, principalmente no domingo e na segunda-feira“, disse na sexta a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, citada pelo jornal Folha de São Paulo, recomendando à população que se mantenha hidratada e evita a exposição solar nas horas de maior calor, entre as 10h00 e as 17h00.

O recorde anterior, registado pela mesma estação, remetia para o dia 18 de novembro de 2023, quando a sensação térmica atingiu os 59,7 graus no Rio de Janeiro. Um dia antes, um fã da cantora Taylor Swift morreu antes do concerto e mais de mil desmaiaram devido às temperaturas extremas que se fizeram sentir.