Elon Musk, o patrão da Tesla e da SpaceX, revelou que nos últimos meses teve dois casos de pessoas com “graves doenças mentais” que tentaram assassiná-lo na cidade onde passa mais tempo, Austin (Texas), nos EUA. “Tentaram matar-me, com armas“, diz Elon Musk.

A revelação foi feita em conversa com Gad Saad, um académico canadiano que tem um programa na plataforma Spaces, na rede social X (antigo Twitter, também comprada por Elon Musk). Musk, um dos homens mais ricos do mundo, disse perto do final da entrevista que costuma andar acompanhado por seguranças no dia a dia, embora seja “raro” receber ameaças de morte.

“Um dos tipos estava convencido que eu tinha posto um chip na cabeça dele, como um Neuralink“, afirmou Elon Musk, em alusão ao projeto da empresa (Neuralink) de que é cofundador e que quer fazer investigação na área dos implantes cerebrais. O objetivo desta empresa – que já colocou, no início deste ano, um implante num humano – é fazer com que pacientes paralisados voltem a andar, restaurar a visão dos cegos e até curar doenças psiquiátricas, como a depressão.

Elon Musk acrescentou que quem tentou assassiná-lo eram pessoas com “grave doença mental”, problemas “tudo menos subtis”.

Um dos homens acreditava, diz Musk, que lhe tinha sido colocado um implante para controlar aquilo que ele fazia. “Não tem lógica… Se tivesse colocado um implante para o controlar, [pelo facto de estar a tentar assassinar Musk] claramente aquilo não estava a funcionar… Ou será que queria que eu lhe aplicasse uma versão mais recente do chip…?”, ironizou o empresário.

“Basicamente, eram pessoas com esquizofrenias extremas“, afirmou Elon Musk, acrescentando que o outro caso foi de “um tipo que consegue viver razoavelmente quando está a tomar a medicação, mas deixou de tomar a medicação e, então, ficou completamente alheado da realidade“.

Além destes dois casos, Elon Musk publicou no final de 2022 um vídeo de um “perseguidor maluco” que saltou para o capô do carro onde viajava um dos seus filhos pequenos (que estava a ser conduzido por outra pessoa, não por Elon Musk).

O pai de Elon Musk, Errol Musk, admitiu no passado que tem muito medo que o filho seja alvo de uma tentativa de assassinato – embora, neste caso, o pai acredite que a principal ameaça não vem de pessoas com doenças mentais mas, sim, de um “governo sombra” que não aprecia a influência que Elon Musk tem no mundo.