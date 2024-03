A 10.ª edição da Comic Con Portugal arranca quinta-feira com dez palcos na Exponor, em Matosinhos, e durante quatro dias promete animação com capacidade para 160 mil pessoas, anunciou esta quarta-feira a organização.

“São dez anos e dez palcos” e a expectativa é que o espaço da Comic Con Portugal 2024 tenha a capacidade para receber, em segurança, 160 mil pessoas ao longo dos quatro dias do evento no espaço da Exponor, em Matosinhos, no distrito do Porto, declarou o diretor executivo da Comic Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, em conferência de imprensa.

Segundo Paulo Rocha Cardoso, toda a planta do espaço para o evento foi desenhada para que tudo o que vai acontecer dentro do recinto seja “uma experiência” e “tenha uma mensagem”, porque o evento celebra 10 anos de “muitas histórias” e “muitas aventuras”.

“Inicialmente caracterizámos o evento com o mote ‘I just want to be a super-hero’ [‘Eu só quero ser um super-herói’]. Todos nós, quando éramos crianças, quisemos ser o Spider-man, todos nós quisemos ser o Batman, todos nós quisemos ser as tartarugas Ninja e depois nós crescemos, mas muitas vezes levámos os valores e os princípios dessas mesmas personagens para o nosso dia a dia”, afirmou.

Para o diretor executivo da Comic Con Portugal, este evento foi sempre “desafiante”.

Com o mote de “Be Whatever You Want” (“Sê o que tu quiseres”, na tradução do inglês), a Comic Con arranca na quinta-feira às 12h00, prolongando-se até dia 24 de março.

Segundo o diretor do evento, o cartaz ainda não está fechado, destacando-se desde já a presença de atores como Raymond Lee, Anna Shaffer, Evanna Linch, Ed Westwick, André Lamoglia, Juan Carlos Fresnadillo ou ainda Finn Jones.

Questionado pela Lusa sobre o orçamento para esta edição, Paulo Rocha Cardoso escusou-se a falar em valores concretos.

Até domingo, a Comic Con vai contar com painéis sobre esports, videojogos, cinema, televisão, banda desenhada e outros géneros inseridos na chamada cultura pop.

Para além de atores, vão estar em Matosinhos múltiplos artistas como Miguelanxo Prado, Daniel Henriques, André Lima Araújo, Stan Sakai ou Teresa Valero, assim como escritoras como Stacey Halls, Samantha Shannon, Lucy Angel, A. R. Ruano, entre muitos outros.

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2013, na Exponor, em Matosinhos, onde decorreram as primeiras quatro edições.

Depois de assinado um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, a convenção decorreu em 2018 no Passeio Marítimo de Algés. O protocolo seria por três edições (2018, 2019 e 2020) e previa o envolvimento, por parte do município, de um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, em vez de uma edição física, a organização decidiu fazer um evento ‘online’ e gratuito. Em 2021 e 2022, o evento aconteceu em Lisboa, sem que se tenha realizado em 2023.