“Mataram o Pianista”

Tenório Jr. era um jovem, talentoso e muito admirado pianista de samba e jazz brasileiro que desapareceu misteriosamente em Buenos Aires, em 18 de março de 1976, após ter dado um concerto com Vinicius de Moraes e Toquinho. Descobriu-se anos mais tarde que tinha sido preso por equívoco pela polícia política da ditadura argentina, torturado e assassinado. Em Mataram o Pianista, Fernando Trueba e Javier Mariscal deram a forma de uma longa-metragem animada à história da investigação, em 2010, do desaparecimento do músico por um jornalista americano (voz de Jeff Goldblum), combinando a evocação da criativa e vibrante cena musical brasileira nos anos 50 e 60, com as memórias muito menos agradáveis dos tempos dos regimes militares sul-americanos, e sobretudo do da Argentina, de que Tenório Jr. foi uma vítima cruelmente absurda (leia aqui uma entrevista com o realizador Fernando Trueba).

“Obrigado, Rapazes”

Riccardo Milani realiza e Antonio Albanese interpreta esta versão italiana do filme francês Um Triunfo (2020), de Emmanuel Courcol e com Kad Merad, por sua vez baseado num facto real. Em 1985, o ator e encenador sueco Jan Jönson deu aulas de teatro a um grupo de presos de uma cadeia de alta segurança do seu país, para com eles levar à cena À Espera de Godot, de Samuel Beckett. No dia da estreia da peça em Gotemburgo, cinco dos seis detidos que formavam o grupo optaram por fugir em vez de subirem ao palco. Apesar de algumas ingenuidades e simplificações próprias do cinema feel good, Obrigado, Rapazes consegue, a exemplo do seu modelo francês, e muito graças a Albanese e aos intérpretes dos presidiários, equilibrar a comédia e o drama, e fazer um paralelo entre a condição dos detidos-atores e as personagens da peça de Beckett.

“Caça-Fantasmas: O Império do Gelo”

Em Caça-Fantasmas: O Império do Gelo, quarto filme desta franquia, encontramos a filha e os dois netos de Egon Spengler (Harold Ramis, o único dos quatro Caça-Fantasmas originais que morreu), e o novo marido daquela, agora em Nova Iorque, instalados na velha estação de bombeiros dos Caça-Fantasmas onde tudo começou há 40 anos. São financiados por Winston Zeddemore (Ernie Hudson), que enriqueceu e abriu um ultra-moderno laboratório de pesquisas paranormais em Brooklyn, onde colaboram ocasionalmente os outros dois veteranos Caça-Fantasmas, Ray Krantz (Dan Aykroyd), que tem uma loja dedicada ao oculto e ao esotérico, e Peter Venkman (Bill Murray). Juntos, vão combater um demónio ancestral que quer congelar o mundo. Caça-Fantasmas: O Império do Gelo foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.