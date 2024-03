A Neuralink, startup do magnata norte-americano Elon Musk, transmitiu em direto na rede social X (antigo twitter) um paciente paralisado depois de um acidente de mergulho a jogar xadrez online apenas através dos pensamentos.

O implante da empresa, cuja missão é criar “uma interface cerebral generalizada para restaurar a autonomia das pessoas com necessidades médicas não satisfeitas hoje e desbloquear o potencial humano do amanhã”, permite às pessoas que controlem o cursor ou o teclado de um computador utilizando apenas os seus pensamentos.

A história mereceu o destaque do jornal britânico The Guardian. Noland Arbaugh, um doente de 29 anos que ficou paralisado dos ombros para baixo na sequência de um acidente de mergulho, jogou xadrez no seu computador portátil e moveu o cursor utilizando o dispositivo Neuralink. A startup partilhou a conquista em direto na rede social X (antigo twitter).

Arbaugh diz no vídeo que a “cirurgia foi super fácil”, referindo-se ao procedimento de implante. “Tive literalmente alta do hospital um dia depois. Não tenho quaisquer deficiências cognitivas.” O paciente acrescentou ainda que não quer “que as pessoas pensem que este é o fim da viagem”. “Ainda há muito trabalho a fazer, mas já mudou a minha vida.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Elon Musk, que comenta a publicação, diz que a longo prazo será “possível desviar os sinais do córtex motor do cérebro para além da parte danificada da coluna vertebral, permitindo que as pessoas voltem a andar e a utilizar os braços normalmente”.

Em janeiro, o magnata já tinha partilhado o sucesso do implante, anunciando que “o primeiro humano recebeu um implante da Neuralink ontem (28 Janeiro) e está a recuperar bem” e que os “resultados iniciais detetaram um promissor aumento de neurónios”.

Em contrapartida, Kip Ludwig, antigo diretor do programa de engenharia neuronal dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, veio mostrar algumas reservas e defendeu que a Neuralink ainda não demonstrou os avanços conquistados.

“Ainda estamos nos primeiros dias pós-implantação e há muito a aprender, tanto do lado da Neuralink como do lado do paciente, para maximizar a quantidade de informação de controlo que pode ser obtida”, salvaguardou. No entanto, o especialista considera o novo desenvolvimento na interação com o computador “um bom ponto de partida”.

Esta sexta-feira, Elon Musk voltou a partilhar uma nova proeza — “a primeira publicação feita apenas através do pensamento”. A publicação de Noland Arbaugh ironiza e diz que o Twitter o baniu por pensarem que era “um bot [robô]”.