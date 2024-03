O espetáculo “Teatro às Três Pancadas”, a mais recente produção do Cendrev, e um “Baile Literário”, dirigido por Fabrice Melquiot, da Cosmogama, vão assinalar o Dia Mundial do Teatro, na quarta-feira, em Évora, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Centro Dramático de Évora (Cendrev) explicou que os dois eventos são gratuitos e vão realizar-se no Teatro Garcia de Resende, numa organização conjunta com a Cosmogama, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro.

O “Teatro às Três Pancadas”, baseada no livro homónimo do António Torrado, é a mais recente criação do Cendrev e vai estar em cena às 19h00.

A produção, com encenação de Jorge Baião e dirigida a maiores de 6 anos, é constituída pelas peças “Serafim e Malacueco na Corte do Rei Escama”, “As Três Abóboras” e “Os Quatro Pés do Trono”.

Estes são três dos textos que constam do original de António Torrado (1939-2021), obra incluída no Plano Nacional de Leitura.

“Segundo o autor, estas peças foram inspiradas em histórias tradicionais e contos que, adaptados pelo próprio, desencadearam a sua transformação em obras teatrais”, realçou o encenador Jorge Baião, citado pelo Cendrev.

Em “Teatro às Três Pancadas”, de acordo com a sinopse, “uma trupe de saltimbancos caminha de terra em terra para apresentar o seu espetáculo, onde a música transforma o caminho em festa”.

“Na carroça que puxam, transportam um mundo imaginário, onde não faltam reis, piratas, ilhas, guardas, palácios, magos, cortesãos, mendigos, camponeses… e ‘o prazer irresistível de inventar o Teatro'”.

À noite, às 21h00, é a vez de o centenário Teatro Garcia de Resende receber o “Baile Literário”, sob direção de Fabrice Melquiot, da Cosmogama.

“O dramaturgo francês irá escrever uma história em oito episódios, a partir de uma playlist de oito músicas. Com uma restrição adicional: cada episódio da série deve terminar com o título da música seguinte na playlist“, explicou o Cendrev.

Durante a peça, quatro atores “entregam as suas palavras e a playlist ao público, convidando-o a ouvir atentamente os textos e a dançar sem constrangimentos ao som das canções”.

“O Baile Literário” promete ser “uma hora e meia de febre literária e festiva, um espetáculo único, efémero e sempre eufórico”, afiançou o Centro Dramático de Évora.

A organização alertou que cada um dos espetáculos tem lotações diferentes, pelos que, apesar de serem gratuitos, ambos carecem de levantamento de bilhete na bilheteira física do teatro.