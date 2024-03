A inflação acelerou, em março, para 2,3%, mais 0,2 pontos percentuais que em fevereiro, anunciou na primeira estimativa o INE.

A inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) também subiu para 2,5% face aos 2,1% de fevereiro.

Os produtos energéticos aumentaram, em termos homólogos, 4,8%, face aos 4,3% do mês anterior. Ao contrário os produtos alimentares não transformados terão diminuído 0,5% (0,8% em fevereiro), “parcialmente em consequência do

efeito de base associado ao aumento de preços registado em março de 2023 (variação mensal de 1,5%)”, diz o INE. Já os transformados tiveram uma variação de 1,03% ainda assim menor que os 1,24% do mês anterior.

Os dados definitivos serão publicados a 10 de abril.

Em março a inflação mensal subiu 2%, ou seja, os preços aceleraram no terceiro mês do ano face a fevereiro na evolução em cadeia. Em fevereiro a evolução mensal tinha sido de 0,03%.