A casa da Presidente peruana, Dina Boluarte, está a ser alvo de buscas neste sábado, no âmbito de uma investigação sobre enriquecimento ilícito, sendo suspeita de não ter declarado uma coleção de relógios de luxo como parte dos seus bens.

Segundo um documento da polícia, a que a AFP teve acesso, cerca de quarenta agentes e magistrados foram mobilizados “com o objetivo de revistar a casa e apreender os relógios Rolex”.

Imagens transmitidas pela televisão local mostram investigadores cercando a casa da Presidente, localizada em Surquillo, subúrbio de Lima, e formando uma barreira humana para impedir o tráfego de automóveis nas ruas adjacentes.

A intervenção policial foi realizada a pedido do Ministério Público, depois de ter rejeitado o pedido de Dina Boluarte para apresentar ela própria os relógios de luxo e os documentos relativos à sua aquisição.

Em caso de acusação, a Presidente peruana não pode, nos termos da Constituição, ser sujeita a julgamento antes de julho de 2026, data do fim do seu mandato.

O escândalo dos relógios de luxo eclodiu depois de um site de notícias local, La Encerrona, ter publicado uma série de fotos em 15 de março mostrando Boluarte a ostentar diferentes relógios enquanto estava no Governo, em 2021 e 2022.

Após a reportagem, Dina Boluarte garantiu que estava com as “mãos limpas” e só possuía um relógio antigo, comprado com as suas poupanças. “Entrei no Palácio do Governo com as mãos limpas e sairei com as mãos limpas, como prometi ao povo peruano”, disse a Presidente.

Boluarte, de 61 anos, já é alvo de uma investigação por “genocídio, homicídio qualificado e lesões graves” após a morte de mais de 50 pessoas durante os dois meses de agitação social que acompanharam a sua ascensão à chefia de Estado, no final de 2022.

Dina Boluarte tornou-se Presidente após a destituição e prisão do chefe de Estado de esquerda Pedro Castillo, de quem era vice-presidente.