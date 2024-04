Esta não é uma história da Revolução: era uma vez a Mãe das Liberdades e as suas três filhas

Na mesa da sala está um bolo de aniversário. Acendem-se as velas e canta-se a canção dos parabéns tendo como melodia de fundo o hino do MFA. Três irmãs gémeas, Maria da Liberdade, Liberdade Maria e Aurora da Liberdade, nascidas a 25 de Abril de 1974, em pleno Largo do Carmo, onde a Revolução dos Cravos deu o seu passo decisivo, celebram em simultâneo o seu quinquagésimo aniversário e a efeméride. É da história destas irmãs que partimos para se traçar um retrato do país e da sua democracia ao longo das últimas décadas – para melhor e pior. São o mote “íntimo e familiar” que envolve a nova peça de Hugo Mestre Amaro, Liberdade É Uma Maluca, que sobe ao palco do Teatro do Bairro, em Lisboa, de 3 a 21 de abril.

A nova criação, que tanto espelhas as diferenças geracionais e ideológicas, como nos interroga sobre os valores de Abril, surgiu de um convite do Teatro do Bairro feito ao encenador, como mote celebrativo. Com a marca dos 50 anos da revolução portuguesa em mente, Hugo Mestre Amaro optou por criar uma peça-diagnóstico orientada para a atual polarização da sociedade portuguesa. “Não me interessava voltar a contar a história da revolução, ou fazer um espetáculo baladeiro e de cravo ao peito”. Nas contradições e até mesmo na forma como cada uma das personagens olha para o evento histórico e o desenvolvimento do país ao longo dos anos, disputa-se jogo reflexivo com a palavra e o sentido dessa mesma liberdade conquistada com o derrubar do Estado Novo.

Como em tudo, existe, uma revirar da moeda. “Sou cínico em relação à ideia de liberdade, no seu todo, e isso reflete a forma como vejo o nosso país, sobretudo depois destas últimas eleições. A liberdade é aquilo que tanto lutámos para conquistar, mas que a qualquer momento podemos perder, sem nos darmos conta disso”, completa o encenador ao Observador. Pelo meio desta sátira evidencia-se o impacto de algumas decisões políticas e ocorrências sociais no contexto da vida privada, e faz-se um apanhado de muitos momentos (e personalidades) importantes na história do país. De igual forma, explica o criador, as suas personagens são um naipe, onde se assumem visões de alguma forma estereotipadas, mas também “caleidoscópicas” daquela que foi a história de Portugal desde aquele momento de viragem.