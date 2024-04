Depois dos escritores, é a vez de os músicos se juntarem para pedir um uso responsável da inteligência artificial (IA). Mais de 200 músicos, incluindo vários portugueses, assinaram um manifesto intitulado “Parem de desvalorizar a música”, apelando a que se pare de “desvalorizar os direitos dos artistas humanos”.

O manifesto pede aos programadores de IA, às empresas tecnológicas e às plataformas digitais de música que prometam “não desenvolver ou implementar tecnologia para gerar música com IA, conteúdo ou ferramentas que possam minar ou substituir a capacidade artística humana dos compositores e artistas”. Também é pedida “uma compensação justa pelo trabalho”.

A lista de signatários é extensa e com artistas de diversas nacionalidades e estilos musicais. Entre os portugueses contam-se nomes como António Zambujo, Carlão, Carolina Deslandes, Diogo Piçarra, Marisa Liz, Pedro Abrunhosa, Rui Massena, Sérgio Godinho ou T-Rex. Na vertente internacional, há figuras como Billie Eilish, os herdeiros de Bob Marley e de Frank Sinatra, Elvis Costello, Pearl Jam, Sam Smith ou J Balvin.

A carta, divulgada através da plataforma Medium pela Artist Rights Alliance, salienta que os artistas acreditam que “a IA tem um enorme potencial para fazer avançar a criatividade humana”. Mas lamentam que algumas empresas estejam a implementar a tecnologia para fazer o que consideram ser “sabotagem da criatividade e uma ameaça a artistas, compositores, músicos e donos de direitos de autor”.

“Quando é usada de forma irresponsável, a IA representa ameaças enormes à nossa capacidade de proteger a nossa privacidade, identidades, música e meios de subsistência”, é explicado. Os artistas contestam também o uso do seu trabalho, “sem permissão”, para treinar modelos de IA, um trabalho que consideram ser de substituição e que visa reduzir os direitos de autor que são pagos aos artistas. “Para muitos músicos trabalhadores, artistas e compositores que estão a tentar pagar as contas, isto seria catastrófico.”

Consideram que o uso que está a ser feito da IA por algumas empresas para gerar música é “predatório” e que “viola os direitos dos criadores e destrói o ecossistema musical”.

Há cada vez mais empresas a desenvolver geradores musicais com IA, como a Adobe e a Stability AI. As empresas garantem que estão a usar músicas que foram licenciadas ou livres de direitos de autor para treinar os modelos, mas continua a existir o receio de que isso possa diminuir o trabalho de muitos artistas.

Mas nem todos os modelos estão a ser treinados desta forma. No ano passado, tornou-se viral nas redes sociais uma música que imitava o porto-riquenho Bad Bunny, produzida pelo utilizador do TikTok FlowGPT. O artista criticou os fãs que estavam a partilhar a música, de acordo com a Billboard.

Não são só os músicos a pedir um uso mais responsável da IA. No ano passado, um grupo de escritores avançou com um processo contra a OpenAI depois de descobrirem que várias obras foram usadas para treinar o ChatGPT. George R.R. Martin, John Grisham, David Baldacci ou Sylvia Day denunciaram o “roubo sistemático em grande escala”.

Quase no fim do ano passado, iniciou-se mais uma batalha em tribunal devido aos direitos de autor nesta tecnologia, quando o jornal New York Times processou a OpenAI e a Microsoft, também devido ao ChatGPT.

A IA também divide opiniões no mundo das artes visuais, principalmente depois de obras geradas pela tecnologia vencerem alguns concursos nos EUA.

Já este ano, artistas como Add Fuel (Diogo Machado), Jorge Jacinto, Nadir Afonso, Regina Pessoa e Vhils (Alexandre Farto) foram notícia por um processo judicial de direitos de autor nos EUA, após se ter descoberto algumas das obras foram usadas para treinar modelos de IA.