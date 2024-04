O número de católicos a nível mundial subiu 1% entre 2021 e 2022, de acordo com os dados estatísticos revelados esta sexta-feira pelo Vaticano, que mostram também que foi em África que o número de membros da Igreja Católica mais aumentou: naquele continente, o crescimento foi de 3%.

Em números absolutos, há agora 1.390 milhões de católicos no mundo, comparados com 1.376 milhões de católicos em 2021.

Em sentido oposto, apesar do aumento do número de católicos, o número de sacerdotes caiu. Apesar de ser uma queda ligeira (menos 142 padres num universo que é agora de 407.730), o portal de notícias do Vaticano sublinha que esta diminuição mantém “a tendência de queda que marcou os anos a partir de 2012”.

A Ecclesia, agência dos bispos portugueses, aponta que os dados também mostram um aumento de 11,2% do número total de católicos numa década, ou seja, entre 2013 e 2022.

Estagnação na Europa e crescimento em África e na Ásia

Os dados mais interessantes do novo boletim estatístico são os que surgem distribuídos por continentes e pintam a imagem de uma Igreja Católica a estagnar na Europa e a crescer significativamente na Ásia e em África.

Na Europa, o continente onde o Cristianismo se desenvolveu e cuja história está intrinsecamente ligada à identidade cristã, a tendência de crescente secularização traduz-se numa estagnação do número de católicos (continua nos 286 milhões) e numa redução de 1,7% do número de sacerdotes.

A Igreja Católica está cada vez menos eurocêntrica — e cada vez mais presente noutros continentes.

Em África, o aumento do número de católicos foi de 3% entre 2021 e 2022 — e foi também onde se verificou o maior aumento do número de sacerdotes (+3,2%). A Ásia também merece destaque: houve um crescimento de 0,6% no número de católicos e de 1,6% no número de sacerdotes.

O continente americano (com forte destaque para a América do Sul) também testemunhou um aumento do número de católicos (+0,9%) e uma estagnação do número de sacerdotes.

A crise de vocações sacerdotais aprofundou-se ainda mais entre 2021 e 2022, com o continente africano a destacar-se como exceção.

Em 2022, havia em todo o mundo um total de 108.481 seminaristas, menos 1,3% do que no ano anterior. A Europa foi o continente onde houve maior queda: eram menos 6% do que em 2021. A queda foi de 3,2% na América e de 1,2% na Ásia.

Novamente, África destaca-se: entre 2021 e 2022 o número de seminaristas aumentou 2,1% e o continente é, atualmente, aquele em que existem mais seminaristas em número absoluto (são 34.541). É mais do dobro dos 14.461 seminaristas que existem na Europa.