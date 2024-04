“Estamos a oferecer cinco mil passaportes gratuitos (equivalentes a cinco mil milhões de dólares) [4,6 mil milhões de euros] no nosso programa de passaportes”, escreveu Bukele, no sábado, na rede social X (antigo Twitter).

Os passaportes serão atribuídos “a cientistas, engenheiros, médicos, artistas e filósofos altamente qualificados no estrangeiro”, acrescentou, numa mensagem em inglês.

O chefe de Estado explicou que os beneficiários gozarão da nacionalidade salvadorenha e do direito de voto, podendo trazer para o país os seus bens, incluindo “bens de valor comercial como equipamentos, software e propriedade intelectual”, sem pagar taxas alfandegárias.

“Apesar do seu pequeno número, as suas contribuições terão um enorme impacto na nossa sociedade e no futuro do nosso país”, continuou Bukele, indicando que fornecerá “mais detalhes” em breve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em dezembro, El Salvador lançou um programa de vistos para atrair mil investidores dispostos a contribuir com um milhão de dólares (922 mil euros) em criptomoedas para a economia do país.

Em setembro de 2021, El Salvador tornou-se a primeira nação a decretar as moedas virtuais como moeda legal, tendo investido mais de 250 milhões de dólares (230 milhões de euros) neste projeto, a principal aposta económica do Presidente Nayib Bukele.

No entanto, até agora a população salvadorenha não adotou de forma massiva as criptomoedas.

O Governo tinha anunciado que iria emitir até 2022 títulos de ‘bitcoin’, uma moeda virtual, conhecidos como Volcano Bonds, no valor de mil milhões de dólares (922 milhões de euros) para financiar a construção da Cidade Bitcoin no leste do país, algo que não aconteceu.

Nayib Bukele, que se tornou presidente em junho de 2019, conquistou um novo mandato de cinco anos nas eleições de 4 de fevereiro, com 84,65% dos votos, graças à guerra que declarou contra as ‘maras’ os grupos de crime organizado que aterrorizavam o país.

Desde o lançamento da ofensiva, em março de 2022, mais de 79 mil membros das ‘maras foram detidos, de acordo com o governo, que diz ter erradicado 75% destes grupos criminosos.

Sondagens mostram que a guerra contra o crime organizado tem o apoio da maioria da população, ainda que as organizações de direitos humanos tenham vindo a denunciar detenções arbitrárias, maus-tratos, tortura e mortes na prisão.

Bukele disse que durante o novo mandato presidencial, que começa a 01 de junho, irá concentrar-se na melhoria da economia. Cerca de 30% dos salvadorenhos vivem na pobreza e 10% em pobreza extrema.