BE em Lisboa manifesta-se contra estacionamento de carros em cima dos passeios

O Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia Municipal de Lisboa questionou esta segunda-feira a autorização do estacionamento de carros em cima dos passeios na freguesia de Belém, defendendo que a decisão “é contrária ao direito à mobilidade”.

“Esta autorização permitida pela autarquia é contrária ao direito à mobilidade das pessoas com mobilidade reduzida, às pessoas com crianças ou às pessoas idosas. Nos últimos dias este facto foi patente com um vídeo feito por uma cidadã com mobilidade reduzida que não conseguia passar numa rua no Restelo”, refere o BE, num requerimento dirigido à presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Rosário Farmhouse (PS), exigindo que a decisão seja revertida e seja garantido o direito à mobilidade.

Em causa está a decisão da Junta de Freguesia de Belém e da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de instalar, desde 25 de março, sinalização vertical nos arruamentos Rua Dom Cristóvão da Gama, Rua Tristão da Cunha e Rua São Francisco Xavier, no Bairro do Restelo, para permitir o estacionamento de carros em cima dos passeios com duas rodas, em ambos os lados da via.

Numa publicação na sua página oficial na rede social Facebook, a Junta de Freguesia de Belém, presidida por Fernando Ribeiro Rosa (PSD), informou que a sinalética se enquadra numa “regularização provisória que foi implementada agora com urgência devido às difíceis condições de estacionamento na zona, mas que já estava anteriormente a ser pensada”.