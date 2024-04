As duas melhores equipas dos últimos anos na Liga dos Campeões (de longe), dois dos treinadores com um maior currículo na competição, duas eliminatórias num passado recente que traziam algo de “vingança” para o presente. Embora ninguém conseguisse assumir esta eliminatória dos quartos como uma final antecipada, soava como tal e estava aberta a qualquer cenário tendo em conta um histórico recente que mais não foi do que a confirmação de que não existem impossíveis no futebol. Em qualquer lado, em qualquer sentido.

Não existem impossíveis para o Real de Carlo Ancelotti, que em 2022 potenciou ao ponto mais alto a ideia de que 90 minutos no Bernabéu são mais longos do que em qualquer outro estádio ao fazer a terceira reviravolta seguida em eliminatórias diante do Manchester City nas meias. Aos 90 minutos, os ingleses reforçavam o triunfo na primeira mão com um golo de Mahrez até que Rodrygo bisou em período de descontos e Benzema assinou a vitória no prolongamento. Não existem impossíveis para o Manchester City de Pep Guardiola, que em 2023 potenciou ao ponto mais alto a ideia de que 90 minutos no Etihad são mais longos do que em qualquer outro estádio ao ligar mais uma vez o “rolo compressor” depois do 1-1 na primeira mão para golear os espanhóis por claros 4-0 que até podiam ter outro desfecho. Agora, impossível mesmo era passarem as duas equipas com a particularidade de que quem ganhou o confronto direto foi campeão europeu.

Muito se falou antes da partida sobre o contexto em que esta partida chegava. Do descanso superior por parte do Real, que beneficiou do facto de haver paragem na Liga pela final da Taça do Rei ao contrário de um City que não pode falhar numa Premier que tem os três primeiros separados por um ponto. Dos principais nomes dos dois conjuntos, entre os mais reputados Vinícius Jr. e Haaland e duas maiores estrelas em ascensão do futebol mundial, Jude Bellingham e Phil Foden. Daquilo que se passou no último jogo entre as duas equipas, com os citizens a vulgarizarem por completo os merengues com uma primeira parte em que os espanhóis nunca tinham tocado tão pouco na bola. Do que valia agora isso? Pouco. Talvez nada. Um pouco de tudo.

“O mais importante é tirar o melhor da equipa, o aspeto mental vai ser muito importante. Vamos ter de colocar em campo coragem e personalidade. Tivemos tempo para preparar este jogo, tenho confiança que vamos dar o melhor que temos, em todos os sentidos. Temos qualidade suficiente para competir. Cada uma das equipas tem as suas características. Queremos ser superiores em alguns aspetos, eles também serão noutros. Se fico nervoso? Fico. As horas que antecedem o jogo são difíceis. Derrota é um sofrimento, vitória é felicidade? Não, é um alívio porque os dias seguintes são tranquilos. O sofrimento faz parte do trabalho, é isso que me mantém vivo. É gasolina para mim”, dissera Ancelotti, que fazia o jogo 200 na Champions.

“Na temporada passada ganhámos, na anterior perdemos. É um clássico, com a vantagem de que a segunda mão será em nossa casa e ali sentimo-nos muito fortes. Aqui em Espanha os jogos são muito longos por diferentes motivos, eles controlam muitos aspetos do jogo. Devemos tentar impor a nossa forma de jogar. No último encontro fomos melhores e fizemos muitas coisas bem. Nestas equipas, parece que quando se perde é porque alguém jogou muito mal mas não é assim. Ganhar ao Real Madrid duas vezes seguidas é quase impossível. Mas conquistar a Champions foi um alívio. Chegámos há pouco tempo à elite, agora já ganhámos e queremos voltar a fazê-lo”, comentara Guardiola, o técnico campeão europeu em título.

Só muito dificilmente haveria uma decisão na primeira mão da eliminatória mas havia outro ponto também em cima da mesa que começava agora a ter resposta. De acordo com o “supercomputador” da OPTA, que faz a junção de todos os dados estatísticos das equipas, não só o Manchester City tinha uma probabilidade maior de vencer o Real, numa percentagem de 60%-40%, como era o favorito na eliminatória mais desequilibrada nos quartos de acordo com essas estatísticas. Em campo, nada disso contou. E se o autêntico hino ao futebol com seis golos terminou em empate e deixou tudo em aberto, a banda dos artistas voltou a ter um português em destaque chamado Bernardo Silva que se está a tornar cada vez mais num jogador de Champions.

O jogo cumpriu desde o primeiro minuto tudo aquilo que estava a prometer. Literalmente, desde o primeiro minuto: Vinícius Jr. teve um arrancada perigosa pela esquerda logo a abrir sem finalização, Tchouameni foi ao chão “atropelar” Grealish para o primeiro amarelo do encontro e Bernardo Silva aproveitou a bola parada para ver aquilo que só ele conseguiria ver e colocar entre o poste e Lunin para o 1-0 (2′). O Bernabéu gelava mas não demoraria a descongelar com o habitual “micro-ondas” que aquece em qualquer posição a equipa a aparecer de forma decisiva no jogo: aproveitando algum espaço de fora da área, Camavinga, hoje a jogar mais no meio-campo descaído sobre a esquerda, tentou a meia distância, a bola desviou no corpo de Rúben Dias e encaminhou-se para a baliza, com o lance a ser atribuído como autogolo para o central (12′).

O mote para uma grande partida de futebol estava dado, os festejos do Real Madrid ainda estavam a começar em mais uma daquelas remontadas num par de minutos que teve desta vez Vinícius Jr. a fazer um passe fantástico na profundidade para Rodrygo, mais descaído sobre a esquerda mas a partir ainda antes do meio-campo, que arrancou em direção da área, rematou apesar da pressão de Akanji e deixou Ortega, que rendia Ederson na baliza, mal na fotografia (14′). O intervalo chegaria com 2-1 no marcador mas sempre com aquela sensação de golo iminente, fosse na baliza de Lunin quando o City conseguia trocar rápido a bola do meio-campo para a frente aproveitando a mobilidade dos jogadores mais adiantados, fosse na baliza de Ortega quando o Real conseguia fazer entrar o primeiro passe em transições rápidas aproveitando o adiantamento da linha defensiva contrária. Tudo com uma nuance: os espanhóis rematavam, os ingleses nem por isso.

Ancelotti estava a ganhar o duelo particular a Guardiola e nem o intervalo trouxe alterações no que toca ao quadro geral com que se pintava o encontro com 15 minutos iniciais em que Grealish rematou forte mas por cima (49′), Bellingham atirou cruzado após uma perda de bola da defesa contrária que saiu perto do poste (53′), Vinícius Jr. disparou um míssil que saiu a rasar a trave depois de uma assistência de Rodrygo (56′) e Bernardo Silva obrigou Lunin a defesa apertada na sequência de uma ameaça de Phil Foden (59′).

O passar dos minutos promovia um maior encaixe entre equipas, o rasgo individual fez a diferença entre equipas: numa jogada em que apareceu mais pelo meio com Bernardo Silva a abrir na direita, Foden ajeitou a bola para o pé esquerdo e rematou ao ângulo da baliza de Lunin para o empate (66′) e pouco depois foi Gvardiol a arriscar o impossível com um tiro de pé direito em jeito que fez mais uma reviravolta (71′). Fim do jogo? Não, longe disso. E se esses dois golos do City foram espectaculares, o de Fede Valverde para o 3-3 não ficou em nada atrás, com um remate fortíssimo sem deixar cair a bola descaído sobre a direita na área após assistência de Vinícius Jr. (79′). Para a semana, há mais. E quem gosta de futebol agradece e muito…