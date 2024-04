Um engenho explosivo habitualmente usado em exercícios militares foi encontrado esta quarta-feira no areal perto de Tróia, no concelho de Grândola, e vai ser detonado pela Marinha, revelou o capitão do Porto de Setúbal.

Marco Serrano Augusto, também comandante local da Polícia Marítima, indicou à agência Lusa que o engenho explosivo foi encontrado esta manhã por um popular no areal junto às ruínas romanas de Tróia, na zona da Caldeira.

Segundo o responsável, trata-se de um tipo de engenhos de fósforo que existem naquela zona devido aos “exercícios que ali se fazem de cariz militar” e que “servem para fazer a sinalização de operações na água”.

“Contendo fósforo, tem um cariz explosivo e tem que ser denotado”, referiu Serrano Augusto.

De acordo com o capitão do Porto de Setúbal, a Polícia Marítima já solicitou a colaboração do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º 2 da Marinha para a detonação controlada do engenho no local.

O local foi isolado pela Polícia Marítima, enquanto se aguarda a chegada da Marinha.

Além da Polícia Marítima e da Marinha, acrescentou o responsável, as operações mobilizam o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).