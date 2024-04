O Senado brasileiro anunciou esta quarta-feira que vai investigar o alegado escândalo de manipulação dos resultados no futebol, através da criação de uma comissão de inquérito, que terá o ex-futebolista e senador Romário como relator.

“Aqui são pessoas que querem, definitivamente, colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas dessas casas de apostas que existem no nosso país, entender, conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações”, afirmou Romário, no anúncio da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), citado pela Agência Senado.

A comissão parlamentar terá o poder de convocar representantes de clubes de futebol e qualquer pessoa envolvida para depor. As denúncias a serem investigadas pela CPI envolvem jogadores, dirigentes e empresas de casas de apostas.

No pedido de criação da comissão, Romário citou um relatório que identificou 109 partidas com suspeita de manipulação realizadas no Brasil em 2023.

A comissão deve realizar a sua primeira sessão na próxima semana e pretende convocar nesse mesmo dia o dono do Botafogo, o norte-americano John Textor, que afirma ter provas de manipulação de resultados no campeonato do ano passado.

“Textor, o dono do Botafogo, que todo o Brasil espera (…) será o nosso primeiro convidado. O Brasil quer saber as provas que ele tem, as gravações que ele tem, seria, realmente, o início bombástico desta CPI”, disse o antigo jogador.

O Botafogo, que no ano passado foi comandado também pelos técnicos portugueses Luís Castro e Bruno Lage e que na semana passada anunciou Artur Jorge como treinador, chegou a ter uma vantagem de 13 pontos no campeonato brasileiro.

Contudo, uma série de maus resultados na segunda metade do campeonato levou a equipa carioca a terminar a época no quinto lugar, com o Palmeiras do treinador português Abel Ferreira a sagrar-se campeão.

Nas últimas semanas, Textor tem afirmado possuir gravações que comprovam a existência de corrupção na arbitragem.

Um outro escândalo de manipulação de resultados também está a ser investigado pela Justiça e, até ao momento, sete jogadores de futebol foram acusados de supostamente manipular resultados em pelo menos 13 jogos de futebol, incluindo oito da primeira divisão.

No ano passado, a Câmara dos Deputados criou uma comissão de inquérito semelhante, mas, após quatro meses, foi encerrada sem que um relatório com recomendações fosse assinado.