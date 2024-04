Acompanhe o nosso liveblog sobre a atualidade política

Hugo Soares rejeita um cenário em que Pedro Passos Coelho possa vir a substituir Luís Montenegro. “Não há risco absolutamente nenhum de o país mudar de primeiro-ministro, nem o PSD de liderança”, diz o líder parlamentar do PSD em entrevista ao Público e à Renascença, publicada esta quinta-feira. O social-democrata fala numa “efabulação” e afasta cenários de golpes ou riscos caso o Orçamento não seja aprovado.

Hugo Soares explica que “nem sequer tinha conhecimento” dos elogios de Passos Coelho a André Ventura, mas considera que não causaram “desconforto absolutamente nenhum” à direção do PSD.

Passos Coelho apelou, na segunda-feira, a entendimentos entre o PSD e o Chega. Hugo Soares garante que não vê as declarações do ex-primeiro-ministro como uma tentativa de pressionar o PSD. “Não queiramos ver coisas onde elas não existem”, rejeitando a ideia de as declarações enfraquecem Montenegro.

“Estou absolutamente convencido que o Orçamento do Estado será aprovado em negociação”, afirma Hugo Soares, que garante diálogo com todos os partidos. “Acho possível convencer todos, se for um bom Orçamento.”

O social-democrata refere que a “responsabilidade pela estabilidade governativa cabe, em primeira linha, ao Governo” e logo a seguir “ao maior partido da oposição”. “O PS deve ser chamado à razão e à responsabilidade para garantir também a estabilidade política.” Mas esclarece que o PSD não está “a pedir ao PS que governe com o Governo”, mas que “tenha um juízo construtivo”.

Hugo Soares diz que o PSD “vai falar com todos os grupos parlamentares para poder resolver a vida das pessoas”. “Tanto dialogarei com o Chega como com o Bloco de Esquerda, com a Iniciativa Liberal, com o Partido Socialista, com o PAN ou com o Livre.”

Sobre se o Chega é um parceiro confiável, nomeadamente depois do que aconteceu com a eleição do Presidente da Assembleia da República, Hugo Soares diz que o partido “mostrará se é confiável ou não, consoante aquilo que forem as negociações e as posições que vai assumir”.

PSD vai ser contra a comissão de inquérito ao caso das gémeas brasileiras

Hugo Soares diz que o PSD vai ser contra a instalação da comissão de inquérito ao caso das gémeas brasileiras, que o Chega defende que deve acontecer. Esta quarta-feira, Ventura disse que vai avançar com uma comissão de inquérito potestativa caso não haja acordo com o PSD até sexta-feira.

“Atendendo àquilo que foram as audições já realizadas em sede de Parlamento na anterior legislatura, face aqueles que foram os conhecimentos públicos já prestados por vários intervenientes, mas sobretudo àquilo que é uma investigação em curso por parte do Ministério Público, o PSD será contra a instalação dessa comissão de inquérito”, explica Hugo Soares.

“Se ela vier a acontecer, o PSD participará nos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito.”